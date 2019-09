18 enne istigato al suicidio dalla ragazza con sms terrificanti | il ragazzo muore | lei si

Fonte : baritalianews

(Di martedì 24 settembre 2019) Unaha fatto di tutto affinchè il suosi suicidasse e dopo qualche mese è riuscita nel suo intento. Il, già dal carattere molto debole e psicologicamente instabile, riceveva centinaia di sms al giornocon i quali venivaal. Lafaceva tutto questo per poi diventare la fidanzata disperata e attirare tantissima attenzione su di lei. Ilsi chiamava Conrad Roy, viveva nel Massachussetts e un giorno decise di dare ascolto alla. Roy si chiuse nella sua auto e iniziò a far entrare nel mezzo monossido di carbonio. Dopo qualche istante iluscì dall’auto ma poi la, con alcuni messaggi molto forti, lo “costrinse” a ritornare in auto. La procuratrice che segue il caso nel Massachussetts ha raccontato che lavoleva “ottenere quell’attenzione che tanto desiderava, voleva ...