Whatsapp | gli stati diventano Facebook stories e altre novità

Renzi : “Non è vero che ho comunicato l’uscita a Zingaretti su Whatsapp. Carcere agli evasori? Il tema è tracciare i denari” : Non è vero, giura: Nicola Zingaretti non è stato avvisato via Whatsapp quando la decisione di lasciare il Pd era ormai presa. Matteo Renzi risponde al retroscena comunicato dal segretario del Pd riguardo all’addio dell’ex premier ai dem per fondare Italia Viva. “Non è così, però io ho preso l’impegno di non fare nessuna polemica con Zingaretti. Ora che esco dal partito, rientreranno D’Alema e Bersani, contenti loro contenti ...

«Ramsey ha segnato - riposa in pace Mihajlovic» : bufera sugli admin della pagina Fb “Il calcio ai tempi di Whatsapp” : Uniscono il calcio e le battute macabre, tipiche del black humor, e grazie a questa attività hanno raccolto, nel tempo, oltre 45mila follower. Ora, però, i gestori di una pagina Facebook si sono ritrovati nell’occhio del ciclone, citando a sproposito la banalissima e idiota ‘maledizione di Aaron Ramsey’ e il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, malato di leucemia. Contro il Verona, ieri pomeriggio, il gallese della ...

Whatsapp - arriva la tendina per nascondere gli stati : arriva la tendina per nascondere gli stati di Whatsapp. Se siete stanchi della confusione creatasi nella schermata. E' comparsa su Whatsapp 2.19.260

Whatsapp - torna la catena del video Martinelli : è tutto finto - nessun rischio per gli utenti : Le fake news colpiscono anche WhatsApp. E non è la prima volta. Nei giorni scorsi è tornata a girare una vecchia catena di Sant’Antonio, ovviamente con informazioni totalmente false. Il messaggio comincia così: “Oggi la radio parlava di WhatsApp Gold ed è vero. C’è un video che verrà rilasciato domani su WhatsApp e si chiama Martinelli. Non aprirlo. Si inserisce nel telefono e nulla di ciò che farai lo risolverà”. Insomma il ...

La mamma le invia emoticon sbagliate : la figlia legge Whatsapp e muore d’infarto : Si può morire per il dolore derivato da un’emoticon? Da quello che questa storia sembra raccontarci, sì. Eppure quella faccina arrabbiata era solo un errore. Ma partiamo con calma. Una ragazza è morta d’infarto a 33 anni. La sera prima la mamma le aveva mandato per sbaglio delle emoticon “arrabbiate” per commentare il video della figlia che si divertiva in giro con gli amici. Lei fuoriosa, l’ha bloccata su Facebook. I tentativi di spiegare vanno ...

Troppa confusione tra gli stati di Whatsapp? Da oggi spunta la tendina per nasconderli : WhatsApp si aggiorna alla versione 2.19.260 beta e introduce una funzione per nascondere gli stati disattivati: ecco come si presenta e come funziona. L'articolo Troppa confusione tra gli stati di WhatsApp? Da oggi spunta la tendina per nasconderli proviene da TuttoAndroid.

Gruppi Whatsapp di classe : 10 consigli per sopravvivere : Gruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereGruppi di classe WhatsApp: come sopravvivereSe per i ...

Aria di cambiamenti per Whatsapp a fine estate : da Memoji alla migliore integrazione con Facebook : Si sente odore di importanti cambiamenti per WhatsApp in questo periodo. La nota app di messaggistica, infatti, si appresta ad accogliere aggiornamenti particolarmente pesanti in grado di cambiare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare la piattaforma. Almeno stando a quanto raccolto fino a questo momento. Dopo aver analizzato più da vicino la questione sulle contromisure più severe per evitare l'utilizzo del servizio ai minori di 16 anni, ...

Buon Ferragosto 2019 : IMMAGINI - GIF - VIGNETTE - VIDEO e FRASI per fare gli auguri su Facebook e Whatsapp : Simbolo della vacanza e della spensieratezza, quella di Ferragosto è una ricorrenza molto cara agli italiani: oggi, 15 Agosto 2019 sono immancabili gli auguri di Buon Ferragosto, da inviare ad amici, colleghi e familiari su social e app, tra cui Facebook e WhatsApp. Per ulteriori approfondimenti sul giorno festivo: Ferragosto: origini storiche e proverbi più noti Ferragosto, “Assunzione di Maria”: storia e definizione del ...

Arrivano il conteggio degli inoltri su Whatsapp e stickers di terze parti anche sul web : Le catene di messaggi vengono finalmente contrassegnate da WhatsApp, per aiutare gli utenti ad identificare probabili contenuti disinformativi; in futuro arriveranno anche gli stickers di terze parti sulla versione web del servizio di messaggistica americano. L'articolo Arrivano il conteggio degli inoltri su WhatsApp e stickers di terze parti anche sul web proviene da TuttoAndroid.

Gli sticker Whatsapp non si visualizzano in chat? Problemi con l’ultima beta : C'è proprio chi non riesce più a fare a meno degli sticker WhatsApp. Simpatici e versatili all'interno delle chat singole e di gruppo, gli ormai conclamati adesivi dell'app di messaggistica sono tanto ricercati quanto onnipresenti nelle conversazioni. Eppure, negli ultimi giorni, non pochi stanno sperimentando un fastidiosissimo problema relativo proprio a questa funzione. L'anomalia consiste nel fatto che, seppur inviati, gli sticker,non ...

Le agenzie di spionaggio vogliono leggere le chat di Whatsapp : A Whatsapp Messenger logo is pictured ona mobile phone display, London on May 1, 2018. The chief executive and co-founder of Whatsapp, the Facebook-owned messaging app, is leaving the company over disagreements about privacy and encryption. Jan Koum will also step down from Facebooks board of directors, a role he negotiated when Whatsapp was acquired by Facebook for $19bn in 2014. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Le agenzie ...

Michelle Hunziker costretta a cambiare il numero di telefono : “Sono finita nei gruppi Whatsapp di grigliate e allenamenti” : “Immaginate di svegliarvi una mattina e di far colazione. Un’ordinaria mattinata d’estate. Mentre state per andare al mare, ad un certo punto parte una videochiamata di un numero che non conoscete. Due ragazze mi dicono: ‘Michelle devi fare qualcosa tua figlia ha pubblicato il tuo numero su Instagram. Noi l’abbiamo visto e ti abbiamo chiamato. Secondo noi adesso ce l’ha tutta Italia’”. È iniziata così la disavventura di Michelle ...