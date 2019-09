Whatsapp | attenzione | non sempre Elimina per tutti funziona

Nuova truffa su Whatsapp per rubare le carte di credito : attenzione a questo messaggio : In questi giorni tra le chat di WhatsApp si aggira una Nuova truffa che ha come protagonista Adidas. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come evitarla L'articolo Nuova truffa su WhatsApp per rubare le carte di credito : attenzione a questo messaggio proviene da TuttoAndroid.

“Whatsapp offre 1000GB di internet gratis” : attenzione alla truffa per il 10° compleanno dell’app : WhatsApp ha compiuto 10 anni nel 2019 e questo non è sfuggito all’attenzione dei criminali informatici che hanno cercato di sfruttare a loro beneficio questo evento. I ricercatori di ESET hanno ricevuto un messaggio su WhatsApp in cui venivano offerti ben 1000GB di dati internet gratuiti come regalo di compleanno di WhatsApp ai suoi utenti. In realtà questo messaggio non proviene affatto da WhatsApp, né offre davvero 1000GB di dati internet. È ...