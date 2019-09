Volley | Europei 2019 | Italia-Francia | spostato l’orario d’inizio del quarto di finale Il

Volley - Europei 2019 : Russia e Polonia - sotto con i quarti di finale. Germania e Slovenia per l’impresa con Giani e Giuliani : Oggi si disputano i primi quarti di finale agli Europei 2019 di Volley maschile. Scendono in campo Polonia e Russia, sulla carta favorite rispettivamente contro Germania e Slovenia: le due vincenti si affronteranno tra loro nella semifinale che andrà in scena giovedì sera a Lubiana. Polonia-Germania (ore 20.00, ad Apeldoorn): I Campioni del Mondo sono lanciatissimi verso la semifinale e sembrano imbattibili, hanno surclassato la malcapitata ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Francia. Programma - orario e tv. Streaming e palinsesto : Martedì 24 settembre si giocherà Italia-Francia, quarto di finale degli Europei 2019 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo all XXL Arena di Nantes per affrontare i padroni di casa in una partita da dentro o fuori assolutamente imperdibile, uno scontro titanico tra le due rivali per eccellenza che si contendono un posto nella semifinale della rassegna continentale. Ne vedremo davvero delle belle in quella che è una rivincita dello ...

Russia-Slovenia - Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena il secondo quarto di finale degli Europei di volley 2019 tra Russia-Slovenia. Un match che vede i ragazzi di Sammelvuo decisamente favoriti. I russi sin qui sono sembrati un rullo compressore visto che hanno vinto tutte le partite disputate. La Russia ha asfaltato negli ottavi della massima manifestazione europea la Grecia con un netto 3-0. La squadra di Alberto Giuliani ha superato per 3-1 un avversario ...

Polonia-Germania - Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.00 andrà in scena il primo quarto di finale degli Europei di volley 2019 tra Polonia-Germania. Un match che vede i ragazzi di Heynen decisamente favoriti. I tedeschi dopo un inizio poco incoraggiante sono riusciti a trovare la propria identità e a superare il girone. La squadra guidata da Andrea Giani ha vinto e convinto contro l’Olanda agli ottavi. La Polonia ha asfaltato la Spagna con un netto 3-0. Nei diciotto ...

Volley - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv dei quarti di finale (23 settembre) : oggi (23 settembre) inizieranno i quarti di finale degli Europei 2019 di Volley. Il primo match di giornata, alle ore 20.00 sarà Polonia-Germania, il secondo, previsto alle 20.30, vedrà sfidarsi Russia-Slovenia. Due gare che promettono spettacolo tra alcune delle squadre migliori della manifestazione continentale. La squadra di Andrea Giani è chiamata all’impresa contro i polacchi. Nei diciotto precedenti i tedeschi sono riusciti ad avere ...

Europei Volley 2019 – Italia - infortunio per Filippo Lanza : Oreste Cavuto pronto a sostituirlo : Filippo Lanza costretto a lasciare gli Europei di Volley 2019: Oreste Cavuto pronto ad aggregarsi all’Italia per sostituirlo Lo schiacciatore Oreste Cavuto domani raggiungerà la Francia per aggregarsi al gruppo azzurro che martedì alle ore 20.45 affronterà la Francia nei quarti di finale della rassegna continentale. Cavuto sostituirà Filippo Lanza che, come noto, oggi è tornato in Italia a causa dell’infortunio subìto nell’ultimo ...

Europei Volley 2019 – L’Italia batte la Turchia - coach Blengini : “vittoria importante - contro la Francia dobbiamo superare nostri limiti” : L’Italia batte la Turchia e vola ai quarti di finale degli Europei di Volley 2019: coach Blengini applaude gli azzurri e pensa già alla Francia La Nazionale Maschile è ai quarti di finale dei Campionati Europei. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini hanno avuto la meglio sulla Turchia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-18, 25-21) e martedì alle ore 20.45 si ritroveranno di fronte i padroni di casa transalpini in quella che sarà la ...

Volley - Europei 2019 : Oreste Cavuto si aggrega all’Italia - lo schiacciatore sostituisce Lanza. Martedì il quarto contro la Francia : Chicco Blengini corre ai ripari dopo l’infortunio di Filippo Lanza. L’Italia è rimasta con 13 uomini a Nantes e oggi ha sconfitto la Turchia qualificandosi ai quarti di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale tornerà in campo Martedì 24 settembre (ore 20.45) per affrontare la Francia e il CT ha chiamato Oreste Cavuto per aggregarsi al gruppo azzurro. Lo schiacciatore sostituirà proprio Lanza e sarà un ...

Volley - Europei 2019. Blengini : “Per battere la Francia dovremo superarci - oggi una buona Italia”. Nelli : “Siamo dove volevamo” : L’Italia ha sconfitto la Turchia e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno liquidato gli anatolici per 3-0 soffrendo soltanto nel primo set e si sono così guadagnati il diritto di poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. Ora la nostra Nazionale è attesa dal big match contro la Francia (martedì 24 settembre, ore 20.45), una partita da dentro o fuori che vale il ...

Volley - Europei 2019 : il tabellone dei quarti di finale. Calendario - programma - orari e tv. C’è Italia-Francia! : Gli Europei 2019 di Volley maschile entrano nel vivo, si è delineato il tabellone dei quarti di finale che si disputeranno tra lunedì 23 e martedì 24 settembre (due partite al giorno, entrambe in prima serata). Il big match sarà indubbiamente quello tra Italia e Francia che andrà in scena a Nantes, gli azzurri cercheranno l’impresa contro i Galletti che avranno il sostegno del proprio pubblico: Ivan Zaytsev e compagni dovranno confezionare ...

Italia-Turchia 3-0 - Europei Volley 2019 in DIRETTA. Nelli e Anzani fanno volare ai quarti gli azzurri : sarà Italia Francia

LA CRONACA DELLA PARTITA Italia-Francia: PROGRAMMA, DATA E ORARIO D'INIZIO 18.36: Italia batte Turchia 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), grazie per averci seguito e buona serata. Appuntamento a martedì per i quarti di finale 18.35: Non è stata una passeggiata ma è comunque una prova convincente quella degli azzurri, acciaccati e incerottati, senza Lanza, ormai fuori dai giochi, contro la ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia 3-0 - gli azzurri volano ai quarti di finale. Martedì la sfida epocale con la Francia : L’Italia vola ai quarti di finale agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno sconfitto la Turchia per 3-0 (25-22; 25-18; 25-21) alla XXL Arena di Nantes e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. La nostra Nazionale ha faticato a ingranare nel primo set, poi pian piano ha alzato il ritmo del proprio gioco ed è riuscita ad avere la meglio sull’ostica compagine ...

Europei Volley 2019 – L’Italia non lascia scampo alla Turchia - gli azzurri staccano il pass per i quarti di finale : La Nazionale del ct Blengini supera agevolmente la Turchia, guadagnandosi la possibilità di sfidare nei quarti di finale la Francia La Nazionale Italiana di pallavolo maschile si qualifica per i quarti di finale dei Campionati Europei, in corso di svolgimento in Francia. Nel match di Nantes, gli azzurri superano la Turchia 3-0 con i parziali 25-22 25-18 25-21. Una vittoria agevole per gli uomini del ct Blengini, che si guadagnano così la ...

Italia-Turchia 1-0 - Europei Volley 2019 in DIRETTA. Azzurri in fuga nel secondo set : 15-9

18-13 Vincente la parallela di Gungor da zona 4 18-12 Lunga azione chiusa da un pallonetto fuori di Ulu con piedi a terra 17-12 Mano out di Gorgun 17-11 Out il servizio di Nelli 17-10 Errore al servizio Turchia 16-10 La pipe di Gorgun 16-9 Il primo tempo di Anzani 15-9 Out l'attacco di Antonov dopo la bella difesa azzurra 15-8 Antonooooooov!!! Vincente in diagonale sulle mani del ...