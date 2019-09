Volkswagen - Al via la produzione di batterie per le elettriche a Salzgitter

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il gruppoha avviato ufficialmente le sue attività europee nelladiper auto. Aè stato inaugurato un impianto pilota per lassemblaggio di celle agli ioni di litio. Mille posti di lavoro. solo il primo passo concreto di un progetto che, entro il 2023/24, porterà alla creazione di oltre mille posti di lavoro solo nella città tedesca della Bassa Sassonia. Di questi, 300 saranno impiegati nel centro di sviluppo e nella linea pilota del gruppo mentre altri 700 lavoreranno all'interno della joint venture costituita recentemente con la svedese Northvolt. Nel complesso,Group ha deciso di impegnare un miliardo di euro circa, di cui oltre 100 milioni su tutte le attività necessarie per accrescere le competenze per sviluppare, sperimentare e produrre internamente accumulatori agli ioni di litio per le auto ...

