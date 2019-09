Viterbo | migranti sfruttati nei boschi per 150 euro al mese Ai domiciliari il titolare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ha “dato lavoro” per almeno un anno a treospiti di un vicino centro d’accoglienza, pagandoli dai 150 ai 200alper oltre 10 ore di lavoro giornaliere nei, in presenza di qualsiasi condizione meteo e facendogli maneggiare – senza alcuna precauzione – strumenti pericolosi come motoseghe e asce. Un imprenditore 60enne è finito in manette questa mattina in provincia diper sfruttamento del lavoro con l’aggravante del caporalato. L’operazione, coordinata dalla compagnia dei Carabinieri di Montefiascone sotto la guida del capitano Antonio Zangla, è stata eseguita dai militari della stazione di San Lorenzo Nuovo. L’uomo è ildi una falegnameria attiva nel vicino comune di Acquapendente. La ditta si procurava il legno daidell’alta Tuscia e per farlo aveva bisogno di una manodopera giornaliera che l’imprenditore aveva individuato in alcuni ...