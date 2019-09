Violenti temporali nella notte nel casertano | tanti danni | paura e feriti

Maltempo - 2° pomeriggio consecutivo di Violenti temporali in Sicilia : crolli - danni e disagi a Ragusa : Il Maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del Maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra ...

Violenti temporali in Puglia : nubifragi tra Bari e Monopoli - fango nei lidi di Capitolo : Come avevamo preannunciato il maltempo sta colpendo diverse aree pugliesi da stamattina, in particolar modo la Puglia centrale tra Bari e Monopoli. Tra le 11.00 e le 13.00 si sono scatenati intensi...

Maltempo al Sud - Violenti temporali in Sicilia e Calabria : tempeste di fulmini - un morto [LIVE] : violenti temporali stanno colpendo il Sud Italia e le isole Baleari, ad Ovest della Sardegna, provocando forte Maltempo su gran parte del Mediterraneo. Proprio alle Baleari, un grosso tornado ha interessato il litorale dell’isola di Maiorca. Nel territorio italiano, invece, i fenomeni più violenti stanno colpendo la Sicilia, dove nel pomeriggio si sono verificate piogge torrenziali con forti temporali nella fascia tirrenica della Regione, ...

Sicilia : Violenti temporali tra Enna e Catania - pesanti allagamenti a Leonforte : La vasta depressione che sta prendendo vita nel Mediterraneo occidentale sta iniziando a farsi sentire anche sulle isole maggiori, in particolar modo in Sicilia, dove nelle ultime ore si sono...

Previsioni meteo 3/6 settembre : fase clou del maltempo con affondo nordatlantico e Violenti temporali [MAPPE] : Che le condizioni del tempo vadano progressivamente deteriorandosi sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, oramai è un convincimento acquisito, data l’ostinazione dei maggiori centro di calcolo nel proporre simulazioni in questo senso. Ma, nel corso dei prossimi 7/8 giorni, mediamente all’insegna di cavi instabili nordatlantici e, quindi, con fenomeni temporaleschi diffusi, potrebbe configurarsi una fase, in ...

Maltempo al Sud - Violenti temporali in Sicilia : torna l’incubo alluvione a Messina [LIVE] : Primo giorno di Maltempo di fine estate, e torna subito l’incubo alluvione a Messina: nella fascia tirrenica della provincia peloritana si stanno verificando forti piogge (37mm a Brolo, 34mm a Piraino, 23mm a Patti, 16mm a Torregrotta, 14mm a Pace del Mela) con tuoni, fulmini e locali grandinate. I temporali avanzano da ovest verso est ma non dovrebbero superare lo Stretto di Messina anche se si stanno avvicinando pericolosamente al ...

Maltempo - Violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest : prove generali d’autunno - ma fa ancora molto caldo : prove generali d’autunno su mezz’Italia in cui oggi imperversa il Maltempo: è arrivata la perturbazione che nei giorni scorsi ha flagellato la Spagna con grandinate e tornado, e da stamattina forti temporali stanno colpendo la Sardegna dove è una giornata tipicamente autunnale. Piove e fa freddo con temperature intorno ai +20°C in pieno giorno su coste e pianure, e dalla mezzanotte sono caduti ben 67mm di pioggia a Genna Silana, 54mm ...

Sardegna : Violenti temporali in arrivo domani - rischio alluvioni lampo : Una blanda perturbazione atlantica si sta muovendo dalle Baleari verso l'Italia e a breve coinvolgerà pienamente la Sardegna. Questa perturbazione, seppur non appaia molto forte, andrà tuttavia a...

Meteo - addio estate : arrivano Violenti temporali e grandinate. Le città più colpite : È il più classico dei finali di stagione: l’estate sta finendo, la sera si inizia a mettere il giacchetto sopra i pantaloni corti, il fresco entra nelle nostre case. Ma è un agosto veramente assurdo quello che stanno vivendo centinaia di italiani visto che stanno per arrivare nuovi cambiamenti impensati. Già dalla metà di questa settimana subiremo l’arrivo di una nuova ondata di maltempo, con il sole che subirà un brusco stop. Ampio spazio ...

Violenti temporali e alluvione lampo su Madrid : immagini impressionanti [VIDEO] : Aria atlantica più fresca e instabile ha determinato oggi forti temporali in Spagna. Un autentico nubifragio, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento, ha imperversato su Madrid e zone...

Maltempo - Violenti temporali pomeridiani : la Sicilia è la Regione più colpita - il nowcasting di MeteoWeb : Si è fatta più accesa l’instabili in queste ore pomeridiane, come d’altronde era ovvio a causa di più energia in gioco in presenza delle ore più calde. Tanti focolai temporaleschi in azione, ma vediamo quelli più insidiosi e le aree più coinvolte. Partiamo dalla Sicilia dove sin dal primo pomeriggio si sono sviluppati cumulonembi a sviluppo verticale importantei con i primi temporali sul Siracusano, aree interne del Ragusano, poi ...

Goccia fresca sull'Italia : tanti acquazzoni e temporali - rischio fenomeni Violenti : Come previsto il tempo sta gradualmente mutando sulla nostra penisola per effetto di una piccola ma insidiosa Goccia fresca, ovvero una sacca d'aria più fresca alle medio-alte quote che con non...

Il Nowcasting di MeteoWeb : Violenti temporali sul Piemonte - maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...

Previsioni - da lunedì arriva la quinta ondata di caldo. Ma è allerta per i temporali Violenti : L'estate in questi giorni sembrava aver trovato un buon equilibrio. Ma secondo gli esperti meteo è in arrivo sulla nostra penisola la quinta ondata di caldo africano. La prossima settimana...