romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo - Affaritaliani.it
Sicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo Affaritaliani.it
Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' stata completata, con i finanziamenti della Regione Siciliana, la seconda fase dei lavori di ricostruzione del collegamento sul ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E CASSIA PER INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO INTENSO ALTAZZA CASAL MONASTERO E RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE DALLA NOMENTANA ALL’APPIA SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DA VIA PONTINA A A24 Roma-TERAMO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E CASSIA BIS PER INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO INTENSO ALTAZZA CASAL MONASTERO E RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE DALLA NOMENTANA ALL’APPIA SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DA VIA PONTINA A A24 Roma-TERAMO MENTRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E CASSIA BIS PER INCIDENTE. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE DALLA NOMENTANA ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA DA VIA PONTINA A RomaNINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E CASSIA BIS PER INCIDENTE. RALLENTAMENTI ANCHE DALLA A24 Roma TERAMO A PRENESTINA E PIU AVANTI DA TUSCOLANA AD APPIA. PROSEGUENDO SEMPRE SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCINDETE SULL’AURELIA GENERA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO NON SI REGISTRANO CRITICITA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO E PIU AVANTI DA VIA DELLA SERENISSIMA A TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO CHIUSA AL TRAFFICO LA SP54B DI ZAGAROLO PER CADUTA RAMI DAL KM 0 AL KM 3+200. DEVIAZIONI SUL POSTO TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO; CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA LA STORTA E OLGIATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA SANTA MARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ANCORA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO; SI STA IN FILA ANCHE SULLA CASSIA, TRA LA STORTA E OLGIATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO A SUD DELLA CAPITALE, DOVE SI SEGNALANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICO INTENSO PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO. SEMPRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI RALLENTA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TIBURTINA. PRESTARE ATTENZIONE ANCHE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24. SEMPRE IN ESTRENA CODE A TRATTI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE; IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE Roma, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE FIRENZE; PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ALLACCIO CON IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE DI QUESTE ORE. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ALLACCIO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24; E PI’ AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TOR VERGATA E RACCORDO, IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA SALARIA E BUFALOTTA E RALLENTAMENTI TRA L’A24 Roma-TERAMO E LA CASILINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE ...