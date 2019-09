Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICO INTENSO PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO. SEMPRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI RALLENTA TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TIBURTINA. PRESTARE ATTENZIONE ANCHE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24. SEMPRE IN ESTRENA CODE A TRATTI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE; IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE Roma, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE FIRENZE; PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ALLACCIO CON IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE DI QUESTE ORE. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ALLACCIO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24; E PI’ AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TOR VERGATA E RACCORDO, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA SALARIA E BUFALOTTA E RALLENTAMENTI TRA L’A24 Roma-TERAMO E LA CASILINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE TRA LABARO E IL RACCORDO SULL’APPIA TROVIAMO CODE TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DEL RACCORD0 PASSIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI RIAPERTI AL TRANSITO ANCHE I tratti di strade all’interno dell’area interessata PRECEDENTEMENTE CHIUSE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE OGGI La CIRCOLazioNDE DELLA METRO B/B1 nella tratta Castro Pretorio Laurentina, sarà interrotta per l’intera ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 22 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI, L’ORDIGNO BELLICO E’ARRIVATO A DESTINAZIONE PER LA BONIFICA RIAPERTI AL TRANSITO I tratti di strade all’interno dell’area interessata PRECEDENTEMENTE CHIUSE sulla nomentana code pe incidente tra sant’alessandro e il raccordo anulare PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 21 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI IN QUESTE ORE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE E’ INIZIATA L’ULTIMA FASE DI BONIFICA DI UN ordigno bellico COINVOLTA LA POPOLazioNE DI Palestrina E ZAGAROLO CHIUSE AL TRANSITO tratti di strade all’interno dell’area interessata PRESENTE PERSONALE ...