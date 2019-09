Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019)23 SETTEMBREORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE, TRA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE; PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONENORD E L’ALLACCIO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24; E PI’ AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA; DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TOR VERGATA E RACCORDO, IN DIREZIONE GRA SI STA IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO; SULLA ARDEATINA INCOLONNAMENTI TRA FALCOGNA E RACCORDO, IN ENTRAMBI I SENSI DI ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 08… - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Roma per traffico intenso sulla viabilita' or... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -