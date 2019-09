Venezia | l’unico sopravvissuto allo schianto del motoscafo offshore | “La lunata non si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) La “” non si vedeva, perché non segnalata in modo sufficiente dalle luci. Quella scogliera bassa realizzata alla bocca di porto del Lido, per proteggere le strutture del Mose, era praticamente invisibile perfino per la sofisticata strumentazione di bordo, capace di scrutare la notte. È questa l’accusa che l’unicodell’incidente nautico con tre vittime, avvenuto a, ha formulato parlando con il pubblico ministero che sta indagando sulle cause che hanno fatto finire contro i massi il velocissimodell’imprenditore-pilota Fabio Buzzi, 76 anni, una leggenda della motonautica italiana. A parlare è Mario Invernizzi, già campione mondiale, che era a bordo dell’imbarcazione impegnata a superare il record di velocità da Montecarlo a, una corsa sul pelo dell’acqua per quasi 1.200 miglia durata 18 ore e 50 ...

