Venerato su Mertens | “Milan e Roma ci stanno provando per lui | ma anche United e Psg

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 23 settembre 2019)su: ecco il possibile futuro del belgasuCiro, giornalista di Rai Sport, ha parlato durante la Domenica Sportiva di Driese del suo futuro a Napoli. Queste le sue dichiarazioni. “Driesvuole eguagliare Diego Armando Maradona edsuperarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Contrattualmente, però, è in scadenza e, in teoria, volendo, da gennaio in poi potrebbefirmare con un’altra squadra e quindi accordarsi per trasferirsi altrove nella prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è a lavoro per evitare uno scenario di questo tipo. Il Napoli la sua proposta l’ha fatta, l’offerta c’è: la dirigenza ha messo sul piatto un nuovo contratto di durata biennale ad uno stipendio pari a 4 milioni di euro a stagione. Per il belga, però, non mancano le ...

MundoNapoli : Ciro Venerato: “Il Napoli ha offerto un rinnovo biennale a Dries Mertens” - ProMeTH3us99 : #LaDS ci mancavano le cazzate di ciro venerato su mertens , un gobbo di merda che parla del mercato del Napoli. Ma va a cac strunz - sscalcionapoli1 : Stasera alle 23 torna ‘La Domenica Sportiva’, novità sul mercato Napoli di Venerato sul rinnovo di Mertens… -