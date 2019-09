Vela – The Ocean Race sbarca in Italia | la tappa finale dell’edizione 2022 a Genova

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : sVelata la fazione dei Baron : Paradox Interactive ha svelato una nuova fazione che i giocatori scopriranno in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: i Baron.I Baron governano l'entroterra criminale di Seattle. Solo poche persone sono riusciti a vedere i Baron: essi lavorano con i lieutenants e sono coinvolti in quasi tutti gli affari loschi della città. Questa fazione utilizza umani, ghoul, Thinblood e vampiri e spesso anche teppisti, vagabondi, contrabbandieri, sicari e ...

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 : SVelata la fazione dei Baron : Paradox Interactive ha svelato una nuova fazione che i giocatori scopriranno in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: i Baron. I Baron governano l’entroterra criminale di Seattle. Solo poche persone sono riusciti a vedere i Baron: essi lavorano con i lieutenants e sono coinvolti in quasi tutti gli affari loschi della città. Questa fazione utilizza umani, ghoul, Thinblood e vampiri e spesso anche teppisti, vagabondi, ...

Un podcast di The Killing of Marilyn Monroe riVela perché Frank Sinatra e Marilyn Monroe non si sposarono : Frank Sinatra e Marilyn Monroe stavano per sposarsi, ma l’avvocato di The Voice impedì quelle nozze. Lo rivela il giornalista Charles Casillo in un episodio del podcast The Killing of Marilyn Monroe. Il cantante italo-americano si era innamorato della mitica star di Hollywood nei primi anni Sessanta, quando l’attrice aveva da poco divorziato da Arthur Miller. Quando il crooner venne a sapere che Marilyn era una donna sofferente e malata, che ...

Gears 5 - The Coalition sVela i contenuti in arrivo per i prossimi sei mesi : Gears 5 è arrivato da pochissimi giorni e se pensate che il team di sviluppo si sia preso un periodo di pausa vi sbagliate di grosso. The Coalition non ha perso tempo ed ha stilato una roadmap dedicata ai prossimi sei mesi.Attraverso un post sul sito ufficiale, lo studio di sviluppo annuncia nuovi contenuti in arrivo, denominati Operazioni. Ogni Operazione fornirà ai giocatori contenuti per tre mesi. Attualmente siamo alla prima Operazione, ...

SVelata la data dei The Game Awards 2019 : La quinta edizione dei The Game Awards tornerà al Microsoft Theatre di Los Angeles. Il conduttore dello show Geoff Keighley ha rivelato la data del live streaming dell'edizione 2019, prevista per questo inverno.Non è stato ancora specificato alcun tipo di orario, ma Keighley ha confermato su Twitter che i The Game Awards sono in programma per giovedì 12 dicembre. I biglietti sono in vendita già da ora, mentre chi non riuscirà a raggiungere Los ...

The Walking Dead 10 promette la fine del mondo nel nuovo promo : sVelati i titoli dei primi 8 episodi : Il tempo stringe e sembra che AMC si stia preparando ad un evento, in programma il prossimo 23 settembre, per presentare The Walking Dead 10 e non solo. Intanto i giorni passano via veloci e presto ci ritroveremo a dover commentare la première di stagione con tutto quello che essa porterà con sé. Nelle scorse ore la rete ha pensato bene di rilasciare un nuovo teaser al cardiopalma e di rivelare il titolo dei primi otto episodi della serie, di ...

Romance of the Three Kingdoms XIV : SVelate nuove politiche e schemi di battaglia : Questa settimana, al Tokyo Game Show 2019 (TGS 2019),KOEI TECMO e lo sviluppatore Kou Shibusawa hanno svelato nuove informazioni sulle battaglie e sulle political tactic dell’attesissimo gioco strategico, Romance of the Three Kingdoms 14 (RTK14). Gli sviluppatori hanno mostrato diverse strategie che i fan più sfegatati potranno adoperare per conquistare la mappa dell’antica Cina. Il nuovo capitolo della classica serie ...

Esce oggi I Testamenti - Margaret Atwood sVela sovrapposizioni e divergenze dalla serie The Handmaid’s Tale : I Testamenti – The Testaments il titolo originale – arriva oggi nelle librerie di tutto il mondo. Dopo un'attesa durata 34 anni, il seguito de Il Racconto dell'Ancella torna a tuffarsi nel mondo distopico di Gilead per raccontarne le orribili atrocità. Le parole dell'autrice Margaret Atwood sono come sempre illuminanti per situarne l'intreccio e svelarne le possibili implicazioni. Anziché allontanarci da Gilead abbiamo iniziato ad ...

Amici - sosia Riki e Stash The Kolors riVelano tutto : annuncio importante : Cosa stanno nascondendo Stash e il finto Riccardo Marcuzzo? La verità sui due cantanti di Amici Il sosia di Riki e Stash dei The Kolors hanno fatto un annuncio importante su Instagram. Nelle ultime ore, non si sta facendo altro che parlare di colui che ha “rubato” l’immagine di Riccardo Marcuzzo, spacciandosi per lui. I […] L'articolo Amici, sosia Riki e Stash The Kolors rivelano tutto: annuncio importante proviene da ...

Ubisoft sVela Assassin’s Creed : The Rebel Collection - in esclusiva per Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed®: The Rebel Collection sarà disponibile dal 6 dicembre in esclusiva per Nintendo Switch™. Assassin’s Creed®: The Rebel Collection include Assassin’s Creed® IV: Black Flag con tutti i suoi DLC per giocatore singolo e Assassin’s Creed® Rogue. Dal pirata più temuto dei Caraibi al miglior cacciatore di Assassini, i giocatori avranno ...

The Walking Dead - dieci anni e non sentirli : sVelata la cronologia degli eventi più importanti della serie : Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare visto che tra due mesi saremo qui a parlare della première della decima edizione di The Walking Dead pronti a spegnere le candeline di un anniversario importante. La serie ci tiene compagnia ormai da anni e dopo il crollo delle ultime stagioni, la nona ha regalato nuovo ossigeno ai suoi personaggi e al pubblico (almeno quello che è rimasto davanti alla tv) che adesso si aspetta grandi cose dai ...

SVelato un altro titolo inedito di Rihanna - Whip It feat. Megan Thee Stallion : Continuano a spuntare titoli di nuovi brani di Riri, in attesa che il nuovo album di inediti abbia un titolo e una data d'uscita: l'ultimo inedito di Rihanna a fare la sua comparsa in un database per i diritti d'autore è Whip It, registrato su SESAC come una partnership con Megan Thee Stallion. Rapper in grande ascesa, molti la conosceranno per Hot Girl Summer, la collaborazione con Nicki Minaj e Ty Dolla $ign che ha scalato la classifica ...

Motherless Brooklyn : riVelati trailer e data di uscita del nuovo film di Edward Norton : Ufficialmente online il trailer di Motherless Brooklyn – I Segreti di una città, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Edward Norton. Già dalla fine degli anni ’90 Norton coltivava il desiderio di trasporre al cinema l’omonimo romanzo di Jonathan Lethem, pur volendo spostare l’ambientazione negli anni ’50. Norton reciterà al fianco di un cast stellare, composto da Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - 30 minuti di dungeon e boss mostrati alla Gamescom - sVelate le dimensioni del gioco : Nintendo ha dedicato la sua presentazione pre-show durante la Gamescom ad una serie di giochi indie in arrivo su Switch, ma ha promesso inoltre nuovi filmati dei giochi che usciranno sulla console quest'anno. La compagnia ha infatti mostrato attraverso un video di gameplay, 30 minuti di The Legend of Zelda: Link's Awakening.Il nuovo filmato è incentrato sulla modalità dungeon creator presente nel gioco. Grazie a semplici funzioni visive sarete ...