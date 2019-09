Vasco Rossi | “Non siamo mica gli americani” rivive 40 anni dopo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 23 settembre 2019) A 40dall'uscita, Sony Music (Legacy) celebra "Nongli Americani!", il secondo disco di, con la speciale edizione da collezione della serie R> PLAY dedicata ai 40esimiversari dei suoi album da studio. "Nongli americani. Il titolo è una frase di una canzone... sul militare... giocavo e scherzavo sul fatto che il militare era un problema di perdita di tempo. Da notare che poi il militare io non l'ho fatto", afferma.Gli otto brani che lo compongono affrontano tematiche a lui care e che svilupperà in seguito, dall emarginazione al pregiudizio, dalla solitudine alla ribellione. Il disco non vendette un granchè, ci vorranno almeno altri tre album per il successo nelle vendite. Con questo disco ha inizio la sua vera attività live:il primo concerto in Piazza Maggiore a Bologna si moltiplicano le richieste in Emilia Romagna. Fu ...

