Va in ospedale per un mal di stomaco e lo rimandano a casa | torna e i medici gli

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Da un semplice ma doloroso mal dia essere amputato mani e piedi. Questo è successo a un uomo americano di 44 anni che si chiama Kevin Breen. L’uomo aveva accusato, durante la notte, un forte mal di. La sua pancia si era gonfiata e per i forti dolori aveva deciso di recarsi presso l’più vicino nella regione del Michigan. L’uomo era stato rispedito adaiper una sospetta appendicite. L’uomo è tonato ama i dolori sono continuati e ha avuto anche un forte senso si nausea. La situazione non era più gestibile e i famigliari di Kevin lo hanno nuovamente trasportato in. Isono stati costretti a visitarlo di nuovo e hanno scoperto che l’uomo aveva in corso una gravissima infezione da streptococco alla gola che oramai aveva raggiunto le parti vitali del corpo. Losi era gonfiato per il pus e gli arti non ...

Agenzia_Ansa : Bimbo di due anni figlio di vegani ricoverato per denutrizione. In ospedale a Nuoro, è grave ma non in pericolo di… - antoniospadaro : L’immagine più bella a #Hiroshima: una famiglia in cui moglie e marito sono stati vittime delle bruciature per le… - enpaonlus : Raccolte 79mila firme per dire no alla chiusura dell’ospedale per le tartarughe a Lampedusa -