Usa,dem valutano impeachment per Trump

Il presidente Usa,, ha ammesso di aver parlato con il neo-leader ucraino Zelenskij del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden in una telefonata dello scorso 25 luglio. L'ammissione dopo che l'intelligence Usa e diverse inchieste giornalistiche avevano segnalato cheavrebbe fatto pressioni su Kiev per avviare un'indagine sul suo rivale politico per danneggiarne la corsa. E tra i democratici si è aperto il dibattito sulla possibilità di sollevare l'impeachmen, finora scartata da Nancy Pelosi.(Di lunedì 23 settembre 2019)