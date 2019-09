Usa | la politica capricciosa di Trump rischia di farci entrare in una nuova crisi globale

Renzi - Crepet : “È inascoltabile e incoerente - mi fa paura”. E accUsa politica e media : “Questo Paese è vergognoso - ormai non voto più” : Durissima invettiva dello psichiatra Paolo Crepet contro la politica italiana e i media, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. Il conduttore Andrea Pancani gli chiede un commento su una sintesi-video incentrata sul curriculum politico di Renzi. Crepet è implacabile: “E’ inascoltabile. Fa paura. Fa paura un’Italia in cui il lunedì si dice una cosa e il martedì un’altra. L’autorevolezza che la politica ...

Prima di morire scrive un post su Facebook di accUsa alla politica : "Fate una legge seria sull'eutanasia" : “Il mio percorso in questa vita si sta per concludere e voglio salutarvi tutti personalmente”. Si apre così la lettera d’addio di Remo Cerato, 58enne di Germagnano, lavoratore della cartiera locale e consigliere comunale. L’uomo ha utilizzato gli ultimi momenti di vita per scrivere un post su Facebook, in cui ha salutato per un’ultima volta i famigliari, ma ha soprattutto rivolto un appello alla politica, ...

"Le Ong Usano i migranti per fare politica" : lo scontro Giordano-Azzaro : Redazione ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/le-ong-usano-i-migranti-per-fare-politica-lo-scontro-Giordano-Azzaro/"Ong usano i migrantiper fare solo politica":scontro Giordano-Azzaro

Migranti : Casarini - ‘Salvini pericolo sociale - Usava Viminale per propaganda politica’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Savini è un pericolo sociale, ha fatto dell’odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava…”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans parlando dell’addio di Matteo Salvini al Viminale. “Speriamo che sia definitivo, nessuno ne ...

Di Maio fuori dalla scena politica - la chat dei grillini : "Ha ragione chi lo accUsa di interessi personali" : A pochi giorni dalla deadline per la formazione del nuovo esecutivo, la tensione sale anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Nelle chat di Whatsapp frequentate dai parlamentari grillini c'è chi chiede al capo politico di fare un passo indietro e di rinunciare al ruolo di numero due di Giuseppe Co

Migranti : sindaco LampedUsa - 'il Governo ci ha cancellati dall'agenda politica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Chiediamo di tornare a far parte dell’agenda politica del Governo, dal momento che l’attuale esecutivo ci ha cancellato". E' il grido di allarme lanciato, tramite l'Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. "Lampedusa merita rispetto per quello che ha fa

Crisi - Conte : “Stagione politica con la Lega è chiUsa e non si può riaprire più. Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi” : “Per me la stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più per nessuna ragione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Biarritz sull’ipotesi di un nuovo accordo con Matteo Salvini. “Disponibile per un Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi – ha aggiunto – Quello che posso augurarmi per il bene del Paese è che i leader che stanno lavorando per dare un governo ...

Migranti : medico LampedUsa - 'io nel tritacarne mediatico di chi fa dietrologia politica' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Sono finito mio malgrado, di nuovo, nel tritacarne mediatico di chi fa solo dietrologia politica. E non ne avevo alcuna nostalgia! Tutto perché, interpellato dalla stampa, ho riferito quali erano state le diagnosi dei medici del Poliambulatorio di Lampedusa per i 13 m

