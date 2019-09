USA | 17enne scomparsa Le sue foto sui siti porno | la madre | “Rapita e costretta a

Bologna - baby gang picchia e rapina un 17enne : arrestati tre minori. AccUSAti anche di altre aggressioni a coetanei : Hanno aggredito diversi coetanei con lo scopo di rapinarli. Per questo tre minorenni, di 15, 16 e 17 anni, di Bologna sono stati arrestati e condotti in carcere con l’accusa di concorso in rapina aggravata e lesioni. I fatti sono avvenuti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. La baby gang è stata individuata grazie a delle attente indagini dei carabinieri. Secondo le ricostruzioni, l’aggressione più violenta risalirebbe ...