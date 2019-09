Uomini e Donne | Maria De Filippi | l’ammissione di Arianna Cirrincione

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 23 settembre 2019)didice la sua suDeè stata una delle protagoniste più amate della scorsa edizione di. In quella occasione è stata scelta dal tronista Andrea, con il quale ormai fa coppia fissa da oltre 8 mesi. E di questa sua esperienza televisiva ne ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Lei, non nascondendo che l’essere stata sotto i riflettori non è stato facile. Successivamente il giornalista le ha chiesto se avesse avuto il sentore cheDetifasse per lei o per la sua rivale Federica, la quale ha cercato di conquistare il cuore di Andrea fino alla fine. E a questa domandaha risposto schiettamente: “Non ho mai notato una preferenza sua su di me o sull’altra ragazza…è sempre stata equa, carina e gentile con ...

TeresaBellanova : Oggi gli uomini migliori sono quelli che lottano contro i #femminicidi, quelli che rispettano le #donne, quelli che… - LegaSalvini : #Salvini a #nonèladurso: 'Gli italiani non sono mai stati razzisti, sono emigrati in tutto il mondo e hanno portato… - rubio_chef : “Comunque: sono le persone (bambini, donne e uomini) che stanno dentro l'hotspot che soffrono. Non è il centro che… -