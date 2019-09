Un’estrazione dentaria da incubo | a una 18enne le rimuovono un dente | l’infezione le

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Una ragazza di 18 anni di nome Suth Ret era andata dal dentista per una semplice estrazione di unma poi quell’estrazione per lei è diventata un verosenza fine. La giovane di 18 anni cambogiana, dopo solo pochi mesi dall’estrazione del, è stata malissimo per un’infezione provocata dalla ferita ancora aperta che pian piano le ha sfigurato il viso. I medici, come dice il Sun, hanno riscontrato allauna fascite necrotizzante, un’infezione molto aggressiva che in alcuni casi può provocare la morte. L’estrazioneha provocato una ferita che in poco tempo ha determinato la grave infezione in tutta la bocca. La ragazza, in soli due mesi, è dimagrita così tanto da pesare solo 38 chili. La 18 enne grazie ai soldi raccolti da una sua connazionale in Canada è riuscita a essere operata da un chirurgo in Malesia che è stato affiancato da un ...

domedica_social : Morton adoperò con successo l'etere per una estrazione dentaria il 30 settembre 1846. Si tratta della prima attesta… -