Una Vita Anticipazioni 24 settembre 2019 | Samuel inaugura le Gallerie Alday ma

Una Vita - spoiler : Samuel mette fine all’esistenza del padrino di Lucia : Nei prossimi episodi italiani della celebre soap Una Vita, un personaggio maschile si renderà protagonista dell’ennesima pazzia. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che deciso a tutti i costi a superare i suoi problemi economici con l’aiuto di Lucia Alvarado commetterà un atroce crimine. Il marito di Blanca dopo aver appreso che la cugina di Celia presto riceverà una cospicua eredità dai suoi defunti genitori, metterà fine all’esistenza di ...

Anticipazioni Una Vita : Padre Telmo dovrà convincere Lucia a rinunciare all'eredità : Con l'uscita di scena di Diego e Blanca, nelle puntate italiane di Una Vita è cominciata ufficialmente la nuova stagione, incentrata sulle vicende di Lucia Alvarado e di Padre Telmo, il nuovo sacerdote di Acacias 38. La coppia dovrà fare i conti con un ineVitabile antagonista che sarà nuovamente Samuel Alday, deciso a sfruttare le ricchezze della nuova protagonista per pagare i suoi debiti. Fin dal suo arrivo nel quartiere cittadino, il ...

Anticipazione Una Vita - Felipe pronto a risposarsi : l’avvocato viene deluso : Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe fa la sua proposta di matrimonio a Marcia Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Felipe aprire il suo cuore a un’altra donna dopo la morte di Celia. L’Alvarez Hermoso fa la sua proposta di matrimonio a Marcia. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta della sua nuova domestica, […] L'articolo Anticipazione Una Vita, Felipe pronto a risposarsi: l’avvocato viene deluso proviene ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL ucciderà ancora - ecco chi… : Un omicidio che andrà in onda nelle prossime puntate italiane di Una Vita darà una svolta alla nuova storyline principale della telenovela, ovvero quella che avrà come protagonisti Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), il perfido SAMUEL Alday (Juan Gareda) e Padre Telmo Martinez (Dani Tatay), il nuovo parroco della chiesetta di Acacias. Cerchiamo di ripercorrere i passaggi fondamentali della vicenda… Una Vita, news: Lucia è nata da una relazione ...

Una Vita Trame dal 22 al 29 settembre 2019 : Samuel in rovina - un attentato distrugge le Gallerie Alday : Le Trame della soap spagnola per la quarts settimana del mese di settembre rivelano che Samuel perderà tutto dopo l'attentato alle sue Gallerie. Lucia si offre di dargli una mano mentre Liberto deve essere operato.

Anticipazioni Una Vita dal 23 al 29 settembre : Liberto in condizioni gravi e viene operato : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera spagnola Una Vita, che vediamo in onda tutti i giorni in prima visione assoluta. Da un paio di settimane i vari episodi vengono trasmessi dal lunedì alla domenica, sia in daytime su Canale 5 che in prime time su Rete 4. Una notizia che ha reso contenti i fan della serie televisiva, i quali per la prossima settimana dovranno aspettarsi dei nuovi colpi di scena che si ...

Una Vita - trame spagnole : Felipe chiede a Marcia di sposarlo - Susana vicina ad Armando : Continua ad essere ricca di intrighi la popolare telenovela di origini iberiche Una Vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli spoiler degli appuntamenti spagnoli in programmazione questa settimana appena iniziata anticipano che Felipe Alvarez Hermoso si renderà protagonista di un gesto inaspettato. L’avvocato dimostrerà ancora una volta di tenere veramente alla sua nuova fiamma Marcia. Il migliore amico di Mauro non appena la sua ...

Una Vita trame : Telmo sorprende Samuel e Lucia sul punto di baciarsi : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera iberica che è arrivata alla quarta stagione in Italia. Le trame delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 si soffermano su Telmo e Lucia Alvarado, i nuovi protagonisti dopo l'uscita di scena di Blanca e Diego. Il parroco comincerà a nutrire un profondo sentimento per la cugina di Celia dopo averla sorpresa in compagnia di Samuel Alday....Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : un tradimento inaspettato : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Rosina tradita dal marito Le prossime puntate di Una Vita faranno crollare il mondo addosso a Rosina. Ad Acacias 38 infatti arriveranno Higino Baeza e la sua domestica Maria. L’uomo si spaccerà per medico e farà credere a tutto il quartiere di aver salvato la Vita a Liberto in realtà il personaggio nasconderà un segreto e sarà legato sentimentalmente proprio a Maria. Nelle puntate straniere di ...

Una Vita - anticipazioni : inizia la storia d’amore tra Telmo e Lucia - i nuovi protagonisti : Telmo e Lucia - Una Vita Usciti di scena Diego (Ruben De Eguia) e Blanca (Elena Gonzalez), i telespettatori di Una Vita incominceranno ad assistere alla storia d’amore tra i nuovi protagonisti Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Padre Telmo Martinez (Dani Tatay). Quest’ultimo, oltre a diventare il nuovo parroco di Acacias, riceverà dal priore Espineira (Josè Luis Martinez) l’ordine di osservare ogni mossa della Alvarado e, col ...

Una Vita Anticipazioni 23 settembre 2019 : Telmo indaga su Lucia - cosa nasconde la cugina di Celia? : Telmo, appena arrivato a Calle Acacias, comincia a indagare su Lucia. Il sacerdote ha ricevuto il preciso compito di scoprire la verità sulla bella cugina di Celia.

