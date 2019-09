Una chirurga racconta cosa cinema e serie tv non hanno capito della chirurgia

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) Film etv di successo cifatto credere, per anni, che dottori e chirurghi negli States fossero belli come George Clooney e Patrick Dempsey. Ma non solo: la sala operatoria e il pronto soccorso sono due luoghi in cui professionalità e competenza trionfano (quasi) sempre, non importa in che condizioni è arrivato il paziente. Molte dinamiche da filmserialità americana nelle emergency room sono però davvero surreali, se paragonate alla realtà che i professionisti in carne e ossa si trovano ad affrontare ogni giorno. Ci sono molte regole e procedure da rispettare in ospedale, anche in nomeprivacy, ad esempio. Lo conferma in questo video Annie Onishi, specialista inalla Columbia University, passando in rassegna molte scene di film edi successo (da Grey’s Anatomy a Dottor House). Onishi conferma che la mitica frase “lo stiamo ...