Un Posto al Sole | anticipazioni 23 – 27 settembre 2019

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2019) Titti Nuzzolese, Ludovica Nasti e Maria Maurigi in UnalAd Unalnon c’è mai un attimo di pace. Lo sa bene Alex, il personaggio interpretato da Maria Maurigi, alle prese con la madre Rosaria (Titti Nuzzolese), rimasta sconvolta dal ritorno in città del padre di Alex e Mia (Ludovica Nasti). L’uomo ha, infatti, cambiato sesso ed ora si fa chiamare Carla (Vittoria Schisani). Una svolta “transgender” che ha fatto cadere in una profonda depressione Rosaria. Ad Alex ed alla piccola Mia spetta ora il compito di restituire grinta alla loro mamma. Ci riusciranno uscendo insieme e trascorrendo un pranzo in un ristorante con vista mare. In quell’occasione Rosaria comunicherà alle figlie di voler riaprire la trattoria. Tutto sembra dunque andare per il meglio, ma per la povera Alex a breve potrebbero arrivare brutte notizie da Vittorio (Amato ...

zazoomnews : Un posto al sole: Davide Devenuto si prende una pausa - #posto #sole: #Davide #Devenuto - ItalianoeRomano : RT @AntiKom88: @ManuelaSole6 Per come ci tengo io alla macchina, se uno me l'avesse trattata così, sarei sceso e quel coltellaccio finiva i… - AntiKom88 : @ManuelaSole6 Per come ci tengo io alla macchina, se uno me l'avesse trattata così, sarei sceso e quel coltellaccio… -