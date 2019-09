Ultraleggero precipita nelle campagne di Orsogna | feriti ma salvi pilota e passeggero

Orio al Serio - Ultraleggero precipita vicino all’aeroporto : morta una 15enne. FOTO : Sul velivolo c’era un uomo di 51 anni con le tre figlie, due gemelle di 15 anni - una delle quali ha perso la vita nello schianto - e l'altra di 18. Il padre è ricoverato in condizioni gravissime. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta

Bergamo - precipita un Ultraleggero : muore una ragazza di 15 anni. Ferito il padre e le due sorelle : Un incidente aereo a Bergamo fa un morto e tre feriti. A precipitare nei pressi dell’aeroporto di Orio Al Serio è stato un’ultraleggero, un Cessna Mooney, con a bordo quattro persone: un uomo di 51 anni con le sue tre figlie, due gemelle di 15 anni e una di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle, mentre il padre e le altre due figlie, ferite, sono stati trasportati in ospedale: il padre, alla guida ...

Orio al Serio - Ultraleggero precipita vicino all’aeroporto : un morto e tre feriti. FOTO : Il velivolo, un Cessna Mooney, è caduto poco dopo le 10 nei pressi dell’aeroclub accanto allo scalo di Bergamo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente

Ultraleggero precipita a Bergamo - un morto e tre feriti : Un aereo Ultraleggero e' precipitato a Bergamo, nella zona fuori dal sedime dell'aeroporto. Un morto e 3 feriti

Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio : Ultraleggero precipita vicino l’aeroclub : Paura nei pressi dell’Aeroporto di Milano-Bergamo Orio al Serio. Un ultraleggero, con solo una persona a bordo, è precipitato alle 10,15 di questa mattina nei pressi dell’aeroclub accanto all’ aeroporto di Bergamo. Sul posto stanno intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Non si conoscono al momento le condizioni del pilota. L'articolo Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio: ultraleggero precipita vicino ...

Venezia - precipita un Ultraleggero : un morto carbonizzato e un ferito : Una persona è morta carbonizzata e una seconda è rimasta gravemente ferita nella caduta di un velivolo ultraleggero, avvenuta nel pomeriggio nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia). Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale all’Angelo di Mestre. L’aereo è caduto in un campo di granturco nella zona Bevazzana, a Bibione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Portogruaro, con ...

Un aereo Ultraleggero è precipitato nella provincia di Venezia causando la morte di una persona : Una persona è morta e un’altra ha subito ferite gravi in seguito alla caduta di un aereo ultraleggero nella zona di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. La persona ferita è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Angelo

Un aereo Ultraleggero è precipitato in provincia di Savona e le due persone a bordo sono morte : Martedì sera un piccolo aereo ultraleggero è precipitato sulle alture di Calizzano, in provincia di Savona, e le due persone a bordo sono morte. L’aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. I soccorritori sono arrivati sul luogo

Ultraleggero precipita in autostrada - morto il pilota : Un aereo Ultraleggero è precipitato sull'autostrada A26, nei pressi di San Michele, pochi metri prima dello svincolo con l'A21 Torino-Piacenza. Il pilota è deceduto, nonostante...

Questa mattina un aereo Ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26 - vicino ad Alessandria : è morto il pilota - unica persona a bordo : Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, all’altezza del chilometro 65, vicino ad Alessandria, in Piemonte: è morto il pilota, unica persona a bordo, mentre non ci sono stati problemi per le auto che passavano in quel momento.