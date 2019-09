Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Conte Di Maio sono giunti a New York per l’assemblea generale ONU smentendo ogni attrice chiedendo la posizione su tasse e Green Economy subiettive abbassare le imposte non aumentarle inizio degli altri parlando accanto al premio sottolineando che su questo sono d’accordo con te precisa che per quanto ...

Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rapporto al PIL nel 2018 è stato pari al 2,2% lo rileva l’Istat ha rivedendo al rialzo la stima precedente che dava il deficit al 2 1% la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo zero 8% 01 percento in meno di quanto previsto ad aprile migliore invece ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Austria - esplosione in supermercato - 23 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: violenta esplosione in un supermercato in Austria, diversi feriti. Ignote le cause, 23 settembre 2019,.

Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio felice Thomas Cook la storica società di viaggi britannica dichiara bancarotta dopo 178 anni di attività L’azienda non è riuscita a portare a termine un piano di salvataggio da 200 milioni di linee cifra necessaria a evitare il collasso la prima emergenza da affrontare sarà quella di riportare a casa centinaia di migliaia di ...

Governo Ultime Notizie : Di Maio “nostro obiettivo è abbassare le tasse” : Governo ultime notizie: Di Maio “nostro obiettivo è abbassare le tasse” Di Maio si fa sentire via social sulle proposte di tassazione avanzate da Fioramonti: una “tassa sulle merendine” e una sui biglietti aerei (non sul servizio ma sul supporto fisico plastificato). Idea che è sembrata ragionevole al primo ministro Giuseppe Conte, che ha dato l’ok a discuterne. Il tandem Conte-Fioramonti si è trovato però di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : vende figlie come spose - arrestato - 23 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: padre bosniaco arrestato a Pisa per induzione al matrimonio a scapito delle sue due figlie, 23 settembre 2019,.

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Conte conferma con Opzione Donna : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Conte conferma con Opzione Donna Sulle Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni del premier Giuseppe Conte proferite al Teatro Apollo di Lecce, in occasione della VI edizione delle Giornate del Lavoro indette dalla Cgil. Qui Conte, davanti al segretario del sindacato Maurizio Landini, ha esternato alcune precisazioni e dato qualche novità importante in materia previdenziale, che ha riguardato in ...

