Tv e cinema in lutto | l’attore Aron Eisenberg è morto a 50 anni Indimenticabile il suo

Lutto nel mondo del cinema : è morto Aron Eisenberg - Ferengi Nog in Star Trek : L’attore statunitense Aron Eisenberg, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine”, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è morto a soli 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, ...

Lutto nel mondo del cinema : lascia un grande vuoto - resta il suo talento : Lutto nel mondo del cinema. Lo storico sceneggiatore che ha collaborato a lungo con Martin Scorsese se ne è andato all’età di 82 anni. La scomparsa di Mardik Martin ha sconvolto il cinema americano. Tra i suoi lavori più celebri, tra gli altri, gli script di “Toro Scatenato” e “Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno”. Martin si è spento mercoledì 11 settembre a Los Angeles. Nato in Iran da una famiglia armena, Mardik Martin è ...

Lutto nel mondo del cinema. Un infarto porta via un grande. È morto mentre era al ristorante con la sua famiglia : Lutto nel mondo del cinema: è morto a 54 anni il regista Alessandro Valori. Da anni viveva e lavorava a Roma, ma era originario di Macerata dove tornava spesso a trovare i fratelli Alfonso e Federico, entrambi avvocati, e per la collaborazione che aveva con Iginio Straffi, l’imprenditore della Rainbow di Loreto, inventore delle fatine Winx. Ieri sera era a cena a Recanati, nelle Marche, con Straffi e due sceneggiatori americani quando ...

cinema italiano in lutto. Attore trovato impiccato a casa : “Siamo senza parole” : È stato trovato morto a Roma Federico Palmieri, Attore Cinematografico e teatrale. 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Michele di Lando, una traversa della Circonvallazione Nomentana nel pomeriggio di ieri. Si è impiccato con una corda alla grata del giardino condominiale della sua abitazione. Secondo quanto riportano i quotidiani romani Palmieri non ha lasciato nulla di ...

Lutto nel mondo del cinema : la splendida attrice è morta per un attacco di cuore : Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa Carol Lynley. L’attrice americana, che è entrata nel cuore del grande pubblico con il suo fascino e la sua bellezza, con la storica pellicola “L’avventura del Poseidon”, è morta lo scorso martedì 3 settembre all’età di 77 anni. Secondo quel che riferisce “The Hollywood Reporter”, l’attrice si trovava nella sua casa di Pacific Palisades in California e ha avuto un attacco di cuore. Il cinema americano è ...

Lutto nel mondo del cinema - Valerie Harper è morta dopo una lunga malattia : Gravissimo Lutto nel mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo: Valerie Harper è morta. La storica attrice è stata protagonista di una delle serie tv più amate nella storia della tv americana, ma meno famosa in Italia, “The Mary Tyler Moore Show”. Un vero e proprio colosso dell’intrattenimento a stelle e strisce, una grandissima personalità che ha influenzato e ispirato tantissimi attori di oggi, facendo sognare tutti. Era lei la ...

Addio a Carlo Delle Piane : l’attore è morto a Roma - cinema a lutto : Addio a Carlo Delle Piane: l’attore è morto a Roma, cinema a lutto. Lungo la sua carriera ha lavorato con i grandi maestri della settima arte Si è spento a Roma all’età di 83 anni Carlo Delle Piane. A dare notizia della morte dell’attore è stata la moglie, Anna Crispino. L’interprete aveva da poco festeggiato […] L'articolo Addio a Carlo Delle Piane: l’attore è morto a Roma, cinema a lutto proviene da Gossip e ...

cinema in lutto - l’attore è morto poco fa : si spegne un mito : E’ morto a 79 anni Peter Fonda, protagonista di ‘Easy Rider’, il road movie del 1969 diventato il simbolo dell’America ribelle di quegli anni. “E’ con profondo dolore che comunichiamo la notizia che Peter Fonda è scomparso”, ha dichiarato un portavoce della famiglia rendendo noto che l’attore, che aveva un tumore ai polmoni, è morto nella sua casa di Los Angeles. “In uno dei momenti più ...

cinema italiano in lutto - addio al premio Oscar : “Hai colorato il mondo” : Cinema italiano in lutto. È morto a Roma il costumista e premio Oscar alla carriera 2014 Piero Tosi: era nato a Sesto Fiorentino (Firenze) nel 1927. A darne notizia la Fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lungo amicizia e il proficuo sodalizio tra Tosi e il regista fiorentino. “Hai colorto il mondo”, scrivono sui social.Pier Tosi è stato storico costumista di Visconti. L’artista ha lavorato per diversi anni con il titolo di ...

“I suoi sforzi non sono bastati”. Tragico lutto nel cinema : l’amato attore è morto : lutto nel mondo del cinema. È morto a 85 anni un mito del genere “spaghetti western”. È morto George Hilton, l’attore uruguaiano naturalizzato italiano, che tutti ricordano non solo per i film western ma anche per i thriller e gli horror italiani, quelli degli anni ’60, ’70 e ’80. Jorge Hill Acosta y Lara, questo il suo vero nome, era sbarcato nel cinema italiano agli inizi degli anni ’60. Tra i suoi personaggi più noti, Allelujah, Tresette e ...

cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...