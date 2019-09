Turkish Airlines | con il nuovo servizio Stopover si dorme gratis a Istanbul

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019): con ilsi: con ilsi: con ilsi: con ilsi: con ilsi: con ilsiNon c’è subbio, il sogno di qualsiasi viaggiatore è lo. Non nel senso di scalo, di ore buche tra un volo e l’altro, ma della possibilità di fare più viaggi in uno, aggiungere una tappa «in viaggio per». Chi scrive ha sempre e solo visto Singapore in stop di qualche giorno andando verso est, o tornando a casa. Maora con i nuovi servizidelle compagnie aeree, il «doppio viaggio» inizia ad essere irrinunciabile. Come ...

AIGOtweets : Buone notizie per chi parte dall'Italia con @TurkishAirlines: chi è in transito a #Istanbul verso una selezione di… - lagenziaviaggi : Il servizio di stopover di @TurkishAirlines dall’aeroporto internazionale di Istanbul adesso vale anche per i passe… - Metropolitanwe1 : #Istanbul #TurkishAirlines #serviziodiStopover Turkish Airlines estende il servizio di “Stopover” a Istanbul ai… -