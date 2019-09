Tumori | Larotrectinib | il primo farmaco approvato in Europa con indicazione agnostica

Tumori : parere positivo del CHMP per larotrectinib - trattamento di precisione in oncologia : Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea del Farmaco ha raccomandato l’autorizzazione di commercializzazione per larotrectinib, sviluppato da Bayer, in Europa. L’indicazione raccomandata è per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici con Tumori solidi caratterizzati da una fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica (NTRK), localmente avanzati, metastatici o quando la resezione ...