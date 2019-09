Tumori | la Federico II di Napoli polo d’eccellenza per la malattia al polmone

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Undi eccellenza nella cura del tumore alche attira pazienti da tutto il Mezzogiorno: e’ il dipartimento di Sanità pubblica, diretto da Giancarlo Troncone, dellaII. Cosi’, su internet nasce una ‘web serie’ che aiuta i pazienti e le famiglie ad affrontare la. Viaggi della speranza, uomini e donne che danno vita ad una migrazione sanitaria silenziosa. Succede per unain costante aumento quale il tumore del: il 65% dell’attività svolta dal Dipartimento è “extra regionale”.diventa cosi’, sottolinea una nota, unattrattivo per tutto il Mezzogiorno. Il dato è emerso a margine della presentazione di una web serie sul tumore dele restituisce alla Campania un ruolo di primo piano nella lotta a questa. Un dato importante, perché quella di tumore alè una ...

giobbe82 : FEDERICO , 4 ANNI E SEI TUMORI. MILANO,4 NOVEMBRE 2004. Devastata dal dolore e dall' angoscia ,SABINA non sa più… - Rita_Sberna : FEDERICO , 4 ANNI E SEI TUMORI. MILANO,4 NOVEMBRE 2004. Devastata dal dolore e dall' angoscia ,SABINA non sa più do… - CristianiToday : FEDERICO , 4 ANNI E SEI TUMORI. MILANO,4 NOVEMBRE 2004. Devastata dal dolore e dall' angoscia ,SABINA non sa più do… -