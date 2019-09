Trump parlò di Biden con il leader ucraino Zelensky Torna lo spettro dell' impeachment

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Donaldammette di aver sollevato il caso di Joecon ilVolodymyr. E scoppia la polemica. I democratici attaccano a testa bassa il presidente americano: molti ne chiedono l’, ma sulla messa in stato d’accusa del presidente resta comunque una certa cautela.Il tycoon, a New York per l’Assemblea Generale’Onu, ha ostentato sicurezza: “Non prendo seriamente le minacce di. È una caccia alle streghe dei democratici”, ha detto dal Palazzo di Vetro, dove si è presentato a sorpresa al vertice sul clima.“La conversazione telefonica con Volodymyr del 25 luglio è stata perfetta”, ha assicurato, senza chiudere alla possibilità di rendere nota una versione ‘corretta’a trascrizionea telefonata. Parole che hanno avuto come unico effetto ...

