Tre di Denari a Reazione a Catena | “Siamo stati licenziati | ma…”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 23 settembre 2019), i Tre disvelano: “Dopo il licenziamento le cose sono andate meglio di prima!” E’ arrivata la tanto attesa finale di2019, che oggi ha visto scontrarsi i Bla Bla e i Tre Forcellini, in vista del torneo dei campioni previsto per domani, in occasione dell’ultima puntata dell’edizione condotta da Marco Liorni, nella quale i Tre disi contenderanno la vittoria con la squadra vincitrice di oggi. E proprio Francesco, Marco e Michael sono intervenuti già nella puntata didi oggi come ospiti e spettatori commentando, prima dell’inizio del gioco, la notizia circolata in rete qualche anno fa dopo la loro esperienza nel quiz, ossia il licenziamento a causa delle numerose assenze sul lavoro dovute proprio alla loro lunga permanenza in trasmissione. “E’ vero, siamo...

ItaPixie : Bellini i Tre di Denari ???? #reazioneacatena - max34970119 : Allora mi avete negato la sfida Sali e scendi vs tre forcellini, quindi non potete togliermi anche tre forcellini v… - sonoxenia : RT @xmtwice: SE NON MI DATE LA SFIDA DELLA VITA TRA I TRE FORCELLINI E I TRE DI DENARI IO URLO #reazioneacatena -