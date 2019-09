Trama | cast e personaggi di 8 Giorni alla Fine | la nuova serie catastrofica su Sky

Demolition Man film stasera in tv 23 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Demolition Man è il film stasera in tv lunedì 23 settembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Demolition Man film stasera in tv: cast e scheda GENERE: FantasyANNO: 1994REGIA: Marco Brambillacast: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Bob ...

Rambo film stasera in tv 23 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Rambo è il film stasera in tv lunedì 23 settembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rambo film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: First BloodUSCITO IL: 19 novembre 1982GENERE: AzioneANNO: 1982REGIA: Ted Kotcheffcast: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack ...

Doctor Strange : Trama - cast e curiosità del film Marvel con Benedict Cumberbatch su Italia Uno : Domenica 22 settembre, in prima tv in chiaro su Italia Uno dalle 21.25, va in onda Doctor Strange, il film del Marvel Cinematic Universe che introduce nell’enorme narrazione cinematografica Marvel il personaggio di Stephen Strange, lo Stregone supremo del pianeta Terra. Doctor Strange: trailer Doctor Strange: trama Il neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange vede la sua vita cambiare per sempre dopo che un terribile incidente ...

Collateral film stasera in tv 22 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Collateral è il film stasera in tv domenica 22 settembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Collateral film stasera in tv: cast La regia è di Michael Mann. Il cast è composto da Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Bruce McGill, Jada Pinkett Smith, Debi Mazar, Peter Berg, Irma P. Hall, Barry Shabaka Henley, ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore film stasera in tv 22 settembre : cast - Trama - streaming : Imma Tataranni Sostituto procuratore è il film stasera in tv domenica 22 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Imma Tataranni Sostituto procuratore film stasera in tv: cast La regia è di Francesca Amato. Il cast è composto da Carlo Buccirosso, Paolo Sassanelli, Massimiliano Gallo, Antonio Gerardi, Cesare ...

Doctor Strange film stasera in tv 22 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Doctor Strange è il film stasera in tv domenica 22 settembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Doctor Strange film stasera in tv: cast La regia è di Scott Derrickson. Il cast è composto da Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Scott Adkins, Mads Mikkelsen, Michael Stuhlbarg, ...

Femme Fatale film stasera in tv 22 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Femme Fatale è il film stasera in tv domenica 22 settembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Femme Fatale film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Femme FataleGENERE: Poliziesco, ThrillerANNO: 2002REGIA: Brian De Palmacast: Rebecca Romijn, Antonio Banderas, Peter ...

Arrival film stasera in tv 21 settembre : cast - Trama - streaming : Arrival è il film stasera in tv sabato 21 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Arrival film stasera in tv: cast La regia è di Denis Villeneuve. Il cast è composto da Amy Adams, Forest Whitaker, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg, Mark O’Brien, Tzi Ma, Abigail Pniowsky, Julisa Scarlett Dan, Jadyn ...

Il cacciatore di Giganti film stasera in tv 21 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Il cacciatore di Giganti è il film stasera in tv sabato 21 settembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il cacciatore di Giganti film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Jack the Giant SlayerGENERE: Avventura/FantasyANNO: 2013REGIA: Bryan Singercast: Ewan McGregor, Nicholas Hoult, Stanley Tucci, ...

Il Presidio Scena di un Crimine film stasera in tv 21 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Il Presidio Scena di un Crimine è il film stasera in tv sabato 21 settembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Peter Hyams ha come protagonisti Sean Connery, Mark Harmon e Mag Ryan. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Presidio Scena di un Crimine film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The ...

Alla Deriva Adrift film stasera in tv 21 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Alla Deriva Adrift è il film stasera in tv sabato 21 settembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Alla Deriva Adrift film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: AdriftDATA USCITA: 17 agosto 2007GENERE: ThrillerANNO: 2006REGIA: Hans Horncast: Susan May Pratt, Richard Speight Jr., Niklaus Lange, Ali ...

Don Camillo film stasera in tv 21 settembre : cast - Trama - curiosità - streaming : Don Camillo è il film stasera in tv sabato 21 settembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Don Camillo film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Le petit monde de Don CamilloGENERE: CommediaANNO: 1952REGIA: Julien Duviviercast: Fernandel, Gino Cervi, Vera ...

Il colore nascosto delle cose : Trama e cast del film con Valeria Golino e Adriano Giannini : Venerdì 20 settemebre, dalle 21.20 in poi su Rai3, va in onda Il colore nascosto delle cose, film del 2017 diretto da Silvio Soldini e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di due anni fa. La protagonista principale è Valeria Golino, ormai ex compagna di Riccardo Scamarcio. Il colore nascosto delle cose: trailer Il colore nascosto delle cose: anticipazioni trama Teo è un uomo in fuga. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti ...

Arrival : Trama - cast e curiosità del film con Amy Adams e Jeremy Renner : Sabato 21 settembre, dalle 21.05 in poi su Rai3, va in onda il film diretto da Denis Villeneuve Arrival, pellicola fantascientifica del 2016. I due protagonisti principali sono Amy Adams e Jeremy Renner, attori di enorme talento che si sono prodotti in una performance singolarmente ispirata che contribuisce a dare al film un tocco poetico in più. Arrival: trailer Arrival: trama Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul ...