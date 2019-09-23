romadailynews : Traffico Roma del 23-09-2019 ore 17:00: SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE MANZONI, PRIMA… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico -Tangenziale Est rallentamenti fra Galleria Giovanni XXIII e Via dei Campi Sportivi > San Giovanni #l… - f_ronchetti : RT @AugustoMinzolin: Tassare le merendine e il proliferare di multe a Roma(tanto gli assistenti al traffico se ne fregano dei ricorsi):le r… -
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Traffico Roma del 23-09-2019 ore 08:00 Roma Daily News
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI ROMA. CODE PER TRAFFICO ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 16 : 30 : SULLA VIA PONTINA IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA IN CITTA’ PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI AL Traffico SU VIALE DELLE MILIZIE IN PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI LAVORI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 15 : 30 : SULLA VIA PONTINA IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA IN CITTA’ PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI AL Traffico SU VIALE DELLE MILIZIE IN PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI LAVORI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ BREVI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA ALTEZZA LARGO CAVALIERI DI COLOMBO VERSO VIA DRUSO NON MOLTO IL Traffico SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE CODE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ BREVI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA ALTEZZA LARGO CAVALIERI DI COLOMBO VERSO VIA DRUSO NON MOLTO IL Traffico SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE CODE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 12 : 30 : Traffico TORNATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CODE A TRATTI TUTTAVIA ANCORA DA SEGNALARE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. . RESTA CHIUSO IN ZONA TOR SAPIENZA PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico TORNATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CODE A TRATTI TUTTAVIA ANCORA DA SEGNALARE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. . RESTA CHIUSO IN ZONA TOR SAPIENZA PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA; CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA. TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA E TRA ARDEATINA E RomaNINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 10 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA; CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA. TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA E TRA ARDEATINA E RomaNINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 09 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA CASSIA BIS E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA CASSIA BIS E LO SVINCOLO PER LA VIA DI CASAL DEL MARMO ED ANCORA A SEGUIRE TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, E TRA VIA DI ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA BOCCEA E L’USCITA DI VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA BOCCEA E L’USCITA DI VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 08 : 00 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI Roma. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI Roma. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER NAPOLI E LA VIA ARDEATINA. SI PROCEDE IN CODA. PER LAVORI CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI QUINDI SUL TRATTO AUTOSTRADALE DI Roma NORD. IN ENTRATA A Roma Traffico E DISAGI SULLA VIA FLAMINIA, SULLA VIA SALARIA E ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. TERMINATA LA MANIFESTAZIONE PALIO DI OSTIA ANTICA. RIAPERTA ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 18 : 30 : CONDIZIONI METEO CHE POTREBBERO RALLENTARE IL Traffico, PIOVE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ: ABBIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA. SI PROCEDE IN FILA VERSO LA TANGENZIALE. CODE SULLA FLAMINIA, MINORI QUI I DISAGI. FILE ALL’ALTEZZA DI LABARO VERSO TOR DI QUINTO. ALTRE CODE VERSO Roma, SIAMO SULL’AUTOSTRADA PROVENENDO DA NAPOLI NEL TRATTO CHE COLLEGA TORRENOVA E IL RACCORDO. SUL MURO TORTO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CORSIA A ...