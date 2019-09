Tolentino | schianto in auto mentre accompagna il figlio disabile | lui muore | il giovane è

Fonte : fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2019) L'incidente stradale all'alba di lunedì a(Macerata). Un sessantaseienne ha perso la vita. Viaggiava a bordo di una Hyundai Atos quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'altra. Ilche viaggiava con lui, un trentacinquenne con problemi di disabilità, è grave in ospedale.

PEPPEIACOPINI : TOLENTINO - Terribile incidente intorno alle 6,15 sulla provinciale che conduce a San Severino. Due le auto che si… -