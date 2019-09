Tiziano Ferro figlio con Victor Allen | il cantante racconta tutta la verità

Emma rompe il silenzio social e scrive a Tiziano Ferro : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Preparami un pass per tutte le date”. Con questo commento su Instagram al profilo di Tiziano Ferro, dove presenta il tour, rompe il silenzio social dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene per curarsi. “Forza Emma”, le scrivono i fan, “siamo tutti con te”. L'articolo Emma rompe il silenzio social e scrive a Tiziano Ferro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Accetto Miracoli è il vero ritorno di Tiziano Ferro - il miracolo a volte è semplicemente quello di rimanere se stessi : Il miracolo a volte è semplicemente quello di rimanere se stessi perché, in un mondo che fa della sperimentazione folle un'esigenza, il vero esperimento è quello di rimanere fedeli a sé. Non si tratta di far felici i fan "puristi" quanto di riconoscere cosa sia credibile addosso a Tiziano Ferro e cosa no. Buona (Cattiva) Sorte, il singolo estivo sperimentale, risultava già vecchio nelle sonorità e dal testo fin troppo banale per appartenere ...

'Accetto miracoli' : in arrivo il nuovo singolo di Tiziano Ferro : Il prossimo 22 novembre uscirà il nuovo album di Tiziano Ferro, ma intanto il secondo singolo estratto, che dà anche nome all'album (ovvero "Accetto miracoli"), sarà disponibile nelle radio già dal 20 settembre. 'Accetto miracoli' Con Tiziano Ferro collaborano all'album, che segue "Il mestiere della vita", artisti come Giordana Angi, ex concorrente dell'ultima edizione di 'Amici', con cui ha scritto "Accetto miracoli", "Buona (Cattiva) sorte", ...

Elisabetta Canalis - festa di compleanno a sorpresa : Tiziano Ferro canta per lei Sere nere : Il suo rapporto con Maddalena Corvaglia sarà pure in crisi, ma non si può dire che Elisabetta Canalis non abbia degli amici su cui contare. La dimostrazione arriva nel giorno del suo compleanno, che ricorre il 12 settembre, quando in quel di Los Angeles la ex velina di Striscia la notizia rientra in casa con il marito Brian Perri e la figlia Skylar Eva e a sorpresa si vede spuntare fuori alcuni infiltrati speciali pronti ad augurarle buon ...

