Thomas Cook | ministero turismo greco | primi voli per turisti bloccati in Grecia

Fallimento Thomas Cook - costi record per rimpatriare i turisti : 600 milioni di sterline : Thomas Cook è la nuova Dunkerque della Gran Bretagna. Il Fallimento della storica agenzia viaggi inglese, la più antica e la più grande al mondo, lascia a terra, e sparsi sui 4 continenti, 160mila turisti inglesi. Vanno rimpatriati un numero di persone pari a un'intera città di provincia. Il costo è monstre: 600 milioni di sterline.

Thomas Cook : bancarotta pesa su paesi nordici - colpiti 6.500 turisti : Stoccolma, 23 set. (AdnKronos/Dpa) – Le ripercussioni della bancarotta di Thomas Cook pesa anche sui paesi nordici. Si stima, infatti, che 6.500 persone sono stati colpiti da voli cancellati da e verso destinazioni di vacanza nei paesi nordici a causa del fallimento del tour operator britannico. Tutti i voli operati da Thomas Cook Airlines Scandinavia sono stati cancellati, con ripercussioni su partenze e arrivi in Danimarca, ...

Gb : Thomas Cook dichiara bancarotta - organizzato ponte aereo per i turisti bloccati : Thomas Cook, storico tour operator britannico, ha dichiarato bancarotta e, in una nota ufficiale, ha annunciato la cancellazione di tutti i voli e dei pacchetti-vacanza. Nella notte, infatti, è saltato il tavolo delle trattative con i creditori, ed ora le autorità dovranno farsi carico del rimpatrio dei turisti bloccati all'estero. Sarebbero più di 500.000 i vacanzieri coinvolti, di cui 150.000 britannici. ...Continua a leggere

Caos Thomas Cook - 200 turisti bloccati in Sicilia : Gerry Freda I turisti stranieri bloccati in Sicilia a causa del fallimento del tour operator inglese Thomas Cook sarebbero ancora in attesa di informazioni Il collasso del tour operator britannico Thomas Cook, con oltre 178 anni di storia alle spalle, e la conseguente cessazione di tutte le attività della compagnia aerea di proprietà dello stesso sta causando ripercussioni anche ai danni dei turisti presenti attualmente negli ...

Fallimento tour operator Thomas Cook : bloccati circa 200 turisti in Sicilia : circa 200 turisti in un hotel Thomas Cook in Sicilia sono rimasti bloccati dopo che il tour operator britannico ha annunciato bancarotta. E’ quanto riferisce un dipendente dell’albergo. “Stiamo aspettando istruzioni, abbiamo sentito la notizia attraverso i media“, dice un membro dello staff dell’hotel Sentido Acacia Marina a Marina di Ragusa nella Sicilia sud-orientale. I turisti per lo più britannici, tedeschi e ...

Crac per Thomas Cook : Londra riporta indietro 165 mila connazionali : Un’amara sorpresa per migliaia di viaggiatori. Thomas Cook, uno dei marchi più noti del Regno Unito e per decenni il

Thomas Cook - tour operator in bancarotta e vacanze nel caos : 600mila turisti bloccati all'estero : vacanze nel caos per oltre mezzo milione di turisti: bloccati all'estero a causa della bancarotta del tour operator britannico Thomas Cook. Niente accordo con i creditori, Thomas...

Il colosso dei viaggi Thomas Cook è fallito - bloccati 600mila turisti : “Ponte aereo per rimpatrio” : I vertici di Thomas Cook, la più grande agenzia di viaggi d'Europa, fondata 178 anni fa in Gran Bretagna, hanno annunciato la bancarotta. Il fallimento della società ha reso necessario l'annullamento con effetto immediato di tutte le prenotazioni, con disagi per circa 600mila turisti. La Civil Aviation Authority (Caa) ha attivato la procedura per rimpatriare 150mila cittadini bloccati all’estero, "la più grande mai fatta in tempo di ...

Il tour operator Thomas Cook dichiara bancarotta : il fallimento blocca più di 500mila turisti : Thomas Cook, il tour operator britannico con 178 anni di storia alle spalle, chiede la liquidazione giudiziaria. Lo annuncia la società in una nota, sottolineando che “sono cancellati tutti i futuri voli e le future vacanze”.Nonostante le trattative serrate, Thomas Cook non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e questo ha innescato la richiesta di bancarotta. Con la liquidazione Thomas Cook mette a ...

Thomas Cook - fallita la storica agenzia di viaggi britannica : 600mila turisti bloccati all’estero - 22mila posti di lavoro a rischio : La storica agenzia di viaggi britannica Thomas Cook ha dichiarato bancarotta dopo non essere riuscita a raccogliere i 200 milioni di sterline necessari per evitare il fallimento. Una situazione che ha bloccato all’estero oltre 150 mila turisti britannici che stanno svolgendo le loro vacanze con i pacchetti turistici del gruppo, motivo per cui è scattata subito quella che i media britannici hanno definito “la maggiore operazione di ...

È fallita Thomas Cook - l’agenzia di viaggi britannica tra le più antiche del mondo : Lunedì il consiglio di amministrazione di Thomas Cook, l’agenzia di viaggi britannica, ha annunciato il fallimento della società, dopo l’esito negativo delle ultime trattative per salvarla portate avanti nel weekend. La bancarotta mette a rischio circa 22mila posti di lavoro

Lo storico tour operator Thomas Cook ha dichiarato bancarotta : migliaia di viaggiatori bloccati : Il tour operator Thomas Cook ha dichiarato bancarotta, sepolto dai debiti e a seguito del fallimento delle trattative per un accordo con i creditori: non essendo riuscita a trovare 200 milioni di sterline di liquidità necessarie a garantire la continuità delle sue operazioni, la società è finita in liquidazione obbligatoria. In un recente comunicato l’azienda ha fatto sapere che, “nonostante i suoi considerevoli sforzi” non è ...

Thomas Cook sull’orlo del baratro : ?accordo entro mezzanotte o bancarotta : La compagnia è impegnata in un ultimo negoziato con i suoi creditori nel tentativo di evitare lo scenario peggiore