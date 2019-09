Thomas Cook | a Cipro circa 15 mila turisti bloccati 2

Thomas Cook : a Cipro circa 15 mila turisti bloccati : Nicosia, 23 set. (AdnKronos/Xin) – circa 15 mila turisti sono bloccati a Cipro dopo il fallimentato del tour operator britannico Thomas Cook. I turisti principalmente sono provenienti dalla Gran Bretagna, ma c’erano anche persone provenienti dai paesi scandinavi e dalla Germania. Haris Loizides, presidente dell’associazione degli albergatori, ha affermato che Thomas Cook inviava a Cipro circa 250.000 turisti ...

Thomas Cook in bancarotta : turisti bloccati e posti di lavoro a rischio : Thomas Cook in bancarotta: turisti bloccati e posti di lavoro a rischio turisti bloccati negli aeroporti e posti di lavoro a rischio: queste le principali conseguenze della bancarotta dichiarata dall’azienda Thomas Cook, il tour operator britannico fondato nel giugno 2007 dalla fusione di Thomas Cook AG e MyTravel Group. Le trattative con i creditori aperte in nottata non hanno dato fumata bianca e ciò ha costretto la compagnia a cancellare ...

“Fallimento Thomas Cook è tsunami per albergatori italiani” - l’allarme di Federalberghi : Alberghi italiani vantano crediti per centinaia di migliaia di euro dal tour operator Thomas Cook. L'allarme dell'associazione degli albergatori italiani: "Le istruzioni della compagnia si soffermano sulla tutela dei turisti ma neanche una parola in relazione agli alberghi e agli altri partner, si mobiliti il Governo"Continua a leggere

Thomas Cook - colosso del turismo dichiara bancarotta dopo 178 anni di storia : Il colosso britannico dei tour operator, Thomas Cook, ha dichiarato bancarotta dopo 178 anni di storia. Sono saltate le trattative con i creditori

Thomas Cook - il tour operator è in bancarotta : 600 mila turisti bloccati : Dopo 178 anni di esistenza, la compagnia ha richiesto che fossero sospese le azioni ordinarie in Borsa al London Stock Exchange con effetto immediato

Luigi Di Maio - prima grana dal fallimento Thomas Cook : "Italiani coinvolti - sarà uno tsunami economico" : Arriva la prima grana per Luigi Di Maio: il fallimento della più grande agenzia di viaggi internazionale Thomas Cook ha conseguenze sugli italiani che in questo momento sono all'estero e sono interessati dalla vicenda. "Il ministero degli Esteri deve attivarsi per fornire informazioni ai connazional

Fallimento Thomas Cook - oltre 40 jumbo jet in soccorso di 150.000 turisti : clienti “tenuti in ostaggio” in alcuni hotel [GALLERY] : Una flotta di salvataggio di oltre 40 jumbo jet porterà di nuovo a casa nel Regno Unito 150.000 vacanzieri bloccati dopo il collasso del tour operator Thomas Cook, in quello che viene definito “il più grande rimpatrio dalla II Guerra Mondiale”. Il tour operator britannico, nato 178 anni fa, aveva tempo fino alle 23:59 di ieri per pagare i 200 milioni che doveva ai suoi creditori o sarebbe stata bancarotta. 9.000 dipendenti britannici tra i ...

Fallisce Thomas Cook : cosa succede a chi ha comprato voli o vacanze : (Photo: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images) Il colosso britannico dei viaggi Thomas Cook ha dichiarato bancarotta. Dopo 178 anni di storia in cui si è distinto come una delle principali aziende del Regno Unito nel settore turistico, la società ha pubblicato una nota in cui avvisa i clienti che tour operator e compagnia aerea hanno cessato l’attività. Il gruppo, che vede tra i maggiori azionisti i cinesi di Fosun Tourism Group, non è riuscito a ...

Fallisce Thomas Cook : cosa succede ha chi ha comprato voli o vacanze : (Photo: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images) Il colosso britannico dei viaggi Thomas Cook ha dichiarato bancarotta. Dopo 178 anni di storia in cui si è distinto come una delle principali aziende del Regno Unito nel settore turistico, la società ha pubblicato una nota in cui avvisa i clienti che tour operator e compagnia aerea hanno cessato l’attività. Il gruppo, che vede tra i maggiori azionisti i cinesi di Fosun Tourism Group, non è riuscito a ...

Thomas Cook : ministero turismo greco - primi voli per turisti bloccati in Grecia : Atene, 23 set. (AdnKronos/Dpa) – I primi voli per aiutare i turisti bloccati in Grecia dopo che il tour operatore britannico Thomas Cook ha dichiarato bancarotta sono stati organizzati in Grecia. I primi 15 voli che sono stati organizzati permetteranno di aiutare i turisti bloccati nelle isole di Kos, Corfù e Zante. Lo rende noto il ministero del turismo greco precisando che il piano messo a punto prevede di riportare circa 22 mila ...

Fallimento Thomas Cook - costi record per rimpatriare i turisti : 600 milioni di sterline : Thomas Cook è la nuova Dunkerque della Gran Bretagna. Il Fallimento della storica agenzia viaggi inglese, la più antica e la più grande al mondo, lascia a terra, e sparsi sui 4 continenti, 160mila turisti inglesi. Vanno rimpatriati un numero di persone pari a un'intera città di provincia. Il costo è monstre: 600 milioni di sterline.

Thomas Cook : bancarotta pesa su paesi nordici - colpiti 6.500 turisti : Stoccolma, 23 set. (AdnKronos/Dpa) – Le ripercussioni della bancarotta di Thomas Cook pesa anche sui paesi nordici. Si stima, infatti, che 6.500 persone sono stati colpiti da voli cancellati da e verso destinazioni di vacanza nei paesi nordici a causa del fallimento del tour operator britannico. Tutti i voli operati da Thomas Cook Airlines Scandinavia sono stati cancellati, con ripercussioni su partenze e arrivi in Danimarca, ...

Gb : Thomas Cook dichiara bancarotta - organizzato ponte aereo per i turisti bloccati : Thomas Cook, storico tour operator britannico, ha dichiarato bancarotta e, in una nota ufficiale, ha annunciato la cancellazione di tutti i voli e dei pacchetti-vacanza. Nella notte, infatti, è saltato il tavolo delle trattative con i creditori, ed ora le autorità dovranno farsi carico del rimpatrio dei turisti bloccati all'estero. Sarebbero più di 500.000 i vacanzieri coinvolti, di cui 150.000 britannici. ...Continua a leggere

Caos Thomas Cook - 200 turisti bloccati in Sicilia : Gerry Freda I turisti stranieri bloccati in Sicilia a causa del fallimento del tour operator inglese Thomas Cook sarebbero ancora in attesa di informazioni Il collasso del tour operator britannico Thomas Cook, con oltre 178 anni di storia alle spalle, e la conseguente cessazione di tutte le attività della compagnia aerea di proprietà dello stesso sta causando ripercussioni anche ai danni dei turisti presenti attualmente negli ...