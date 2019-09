The Ocean Race | Genova sarà sede ultima tappa regata 2022

Vela – The Ocean Race sbarca in Italia : la tappa finale dell’edizione 2022 a Genova : L’ Ocean Race per la prima volta in Italia : la tappa final dell’edizione 2022 si svolgerà a Genova L’ Italia festeggia un traguardo storico: per la prima volta in assoluto l’ Ocean Race sbarca in Italia . La regine delle regate trans Ocean iche, infatti, disputerà la tappa finale dell’edizione 2022 a Genova . Ad annunciaro, al Salone Nautico di Genova , è stato il sindaco Marco Bucci, insieme al presidente della ...

Scary stories to tell in The dark trionfa al box office oltreoceano : Scary stories to tell in the dark, di André Øvredal e prodotto da Guillermo del Toro, ha incassato 20.8 milioni di dollari in America. Si può affermare che sia un esordio da record, e che abbia conquistato il box office. L’horror, nei cinema italiani dal 24 Ottobre, si piazza così al secondo posto dietro solo a Fast & Furious – Hobbs & Shaw (25.4 milioni), superando il live action Disney Il Re Leone (20 milioni) e l’ultimo film ...