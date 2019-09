The Crown 3 | anticipazioni | nuovo cast e trailer

«Vecchia megera» o «degna sovrana»? Ecco il teaser trailer di The Crown 3 (con Olivia Colman) : The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2Elisabetta II diventa grande. La prima clip che anticipa la nuova stagione, la terza, di The Crown fa ricorso a un astuto espediente: la regina guarda il suo ritratto ufficiale. Di profilo, a destra, c’è il vecchio francobollo con i lineamenti di Sua Maestà più giovane, a interpretarla Claire Foy (protagonista delle prime due ...

The Crown 3 e quella discrepanza nel personaggio della Regina che non passerà inosservata : The Crown 3 debutterà su Netflix il prossimo 17 novembre con un cast tutto rinnovato per raccontare gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II, ma se il pubblico è già consapevole del radicale cambio dei volti dei protagonisti per garantire credibilità alla storia, ci sarà sicuramente un fattore di discontinuità che non passerà inosservato. Olivia Colman prenderà il posto di Claire Foy nel ruolo di Sua Maestà Elisabetta II e ...

«The Crown 4» - Gillian Anderson sarà Margareth Thatcher : Dai rumors ai fatti reali Gillian Anderson è entrata nel cast di «The Crown 4». L’attrice interpreterà Margareth Thatcher e a confermare la notizia è stata Netflix, che ha riportato il commento di Anderson nel dare l’annuncio. «Sono così entusiasta di unirmi al cast e alla troupe di The Crown e di avere l’opportunità di interpretare una donna così complicata e controversa. ...

The Crown 4 già in produzione - Gillian Anderson “innamorata” dell’icona Margaret Thatcher : Come già noto dalla scorsa primavera, Gillian Anderson interpreterà la premier inglese Margaret Thatcher in The Crown 4: a poco più di due mesi dal debutto della terza stagione della serie, la quarta è appena entrata in produzione e l'attrice ha potuto ufficializzare il suo ingresso nel cast con una dichiarazione sul suo personaggio. Lo storico volto di Dana Scully di X-Files, recentemente anche in un'altra deliziosa serie inglese di ...

Le prime foto di The Crown 3 col cast rinnovato : chi e cosa vedremo nei nuovi episodi : A pochi giorni dall'annuncio del debutto, fissato per il prossimo 17 novembre, The Crown 3 si mostra al pubblico attraverso i suoi protagonisti, un cast totalmente rinnovato rispetto alle prime due stagioni per raccontare gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II. A regalare al pubblico un primo sguardo sulla nuova stagione della serie, di cui è stata appena annunciata l'uscita su Netflix il prossimo autunno, è un servizio su ...

The Crown : la terza stagione dal 17 novembre. Olivia Colman sarà la regina Elisabetta : The Crown 3 The Crown 3 ha finalmente una data di uscita. La terza stagione della serie sui segreti della famiglia reale inglese sbarcherà il prossimo 17 novembre su Netflix. L’annuncio è avvenuto con un teaser trailer, che svela la prima novità di questo terzo atto della serie: sarà Olivia Colman (reduce dall’Oscar vinto come migliore attrice protagonista ne La Favorita) a vestire i regali abiti di Elisabetta II, subentrando a ...

