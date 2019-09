Terremoto in Albania | tra forti scosse e allarmismi da false notizie

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019)in, la terra ha tremato ancora e se questo non bastasse, lehanno creato il panico e caos nelle città più colpite. «Uscite di casa, alle 23:30 ci sarà una forte scossa di magnitudo 6», questo è stato il titolo di una Fake news che ha fatto scendere la gente in strada e mandando il traffico in tilt a Tirana e Durazzo. Dopo oltre 300di assestamento, alle 22.08 della domenica, 22 settembre è stata avvertita una nuova forte scossa di magnitudo 4.4. Sfruttando il momento di debolezza, quando i cittadini si trovavano in uno stato emotivo molto delicato da tutto ciò che stavano passando, alcuni giornali on-line della capitale hanno diffuso la notizia dove invitavano le persone a lasciare le proprie abitazioni, poiché alle 23:30 ci sarebbe stata una forte scossa di magnitudo 6. Assaliti dalla paura e non facendo in tempo di verificare ulteriormente la ...

Agenzia_Ansa : Terremoto in #Albania 68 i feriti, crolli. Magnitudo 5.8 a 34 km da Tirana. Scossa più violenta in 30 anni - RaiNews : L'Italia si è detta disposta ad aiutare l'#Albania colpita ieri pomeriggio da un forte #Terremoto : lo ha fatto sap… - MediasetTgcom24 : Violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.8 in Albania #terremoto -