Teresa De Santis | «Rai 1 stacca la concorrenza di parecchi punti Sfido chiunque ad

davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2019)DeNel mirino di addetti ai lavori, di chi sta ’sopra’ di lei e di chi ambisce al suo incarico, la direttrice di Rai 1Deammette di giocare una sorta di battaglia per la sopravvivenza. Una ‘guerra’ in cui si sente sola ma nella quale non è disposta ad immolarsi per salvare facce e poltrone altrui: “Mi difenderò fino all’ultimo, non sarò un agnello sacrificale (…) Piacerebbe a qualcuno che io mi vedessi come agnello sacrificale. Sentirsi vittime è il primo passo per condiscendere alla sconfitta. Certo la nostra è un’azienda difficile. E a proposito del fuoco amico, potrei citare la famosa frase (comica) di Luttazzi: ‘In Rai non sai mai quando ti arriverà una coltellata ma la cosa certa è che arriverà dal tuo migliore amico‘” ha dichiarato alla Stampa. Anche per questo, dopo meno di un mese ...

