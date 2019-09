Temptation Island Vip anticipazioni |  Chiara lascia Simone e nuova coppia

Temptation Island VIP 2019 - interviene l moglie di Andrea Ippoliti sui social : "Tre anni fa ha tradito me" : Il falò di confronto immediato chiesto da Nathaly Caldonazzo per mettere fine alla storia con Andrea Ippoliti inizia a lasciare degli strascichi che coinvolgono l'uomo e i suoi trascorsi.Su Instagram infatti è intervenuta una donna che ritiene d'essere tuttora sua moglie, Daniela Pandini, risentita di ciò che lui ha affermato durante il confronto con la sua ex fidanzata, si è sentita in dovere di intervenire su Instagram e rivelare un forte ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Chiara prende una decisione : Chiara Esposito prende una decisione importante su Simone Bonaccorsi Puntata caratterizzata dalle lacrime e dal dolore dei protagonisti, quella andata in onda questa sera a Temptation Island Vip. Non solo Serena ha pianto per via di alcune frasi spiacevoli pronunciate da Pago (il quale ha molto sofferto per via dei gesti di Alessandro nei confronti della sua fidanzata), ma Nathaly Caldonazzo ha lasciato l’isola delle tentazioni dopo un ...

Pago e Serena in lacrime a Temptation Island : è crisi nera : Temptation Island Vip, Serena e Pago piangono: crisi nei villaggi Si mette molto male per Serena e Pago. La nota coppia ha deciso di prendere parte a Temptation Island Vip e a quanto pare le cose non stanno andando come avevano immaginato. La bella Enardu è entrata in crisi sin dai primi giorni, mentre lui […] L'articolo Pago e Serena in lacrime a Temptation Island: è crisi nera proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip - tifone Parietti : post pro Nathalie e contro Andrea : Temptation Island Vip: Alba Parietti è una furia contro Andrea, piantato in tronco dalla sua amica Nathalie Caldonazzo. Il post fiume: “Mi si chiude lo stomaco” Durante la terza puntata di Temptation Island Vip, Nathalie Caldonazzo ha piantato in tronco il fidanzato Andrea, dopo un falò di confronto in cui l’uomo ha mostrato un atteggiamento […] L'articolo Temptation Island Vip, tifone Parietti: post pro Nathalie e contro ...

Temptation Island Vip - Serena piange : “Mi descrive come un mostro” : Serena Enardu di Temptation Island Vip si sfoga con Anna Pettinelli: “Non mi capisce” Quest’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 è stata davvero pregna di polemiche, ma anche di tanti colpi di scena. Cos’è successo? Serena Enardu, nel falò al cospetto di Alessia Marcuzzi, è rimasta assai interdetta nel vedere un video in cui il suo fidanzato Pago si è avvicinato molto a una single di Temptation Island Vip. Ma a ...

Temptation Island VIP 2019 - Nathaly Caldonazzo lascia Andrea Ippoliti : "Me lo voglio scrollare di dosso" (VIDEO) : Sono stati 3 lunghi anni d'amore Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Un rapporto già burrascoso negli ultimi tempi e persino prima dell'inizio nel viaggio dei sentimenti a Temptation Island VIP, luogo che ha segnato la prova del nove della coppia e che oggi ne ha decretato la fine.Dopo che la showgirl ha visionato un video del suo fidanzato nel pinnettu sempre più vicino alla tentatrice Zoe, lei ha chiesto il falò di confronto immediato. Il ...

Chi è Carolina Russi - la figlia di Anna Pettinelli di Temptation Island Vip : Anna Pettinelli è nota al grande pubblico da anni. Conduttrice radiofonica e opinionista tv, ha deciso di partecipare alla seconda edizione di ‘Temptation Island Vip’ per mettere alla prova il suo amore con Stefano Marchi, suo compagno da 5 anni. Ma Anna Pettinelli ha anche una figlia nata da una precedente relazione e ora che lei è a Temptation (si fa per dire perché il reality è registrato) ha deciso di dire cosa pensa. Si chiama Carolina ...

Temptation Island VIP 2019 anticipazioni terza puntata - Anna Pettinelli chiede il falò immediato (VIDEO) : Un altro piccolo spoiler... pic.twitter.com/nQ8zBMje0R— Alessia Marcuzzi (@lapinella) September 23, 2019 Nervi tesi per la terza puntata di Temptation Island VIP. Anna Pettinelli dovrà fare i conti con un falò piuttosto complicato per lei. Nelle anticipazioni pubblicate da Alessia Marcuzzi nel suo profilo twitter la speaker radiofonica è innervosita per delle immagini che riguardano ovviamente il suo fidanzato Stefano Macchi che ...

Temptation Island Vip - problemi per Anna Pettinelli : la tentatrice Cecilia : Tempi duri per il concorrente di ‘Temptation Island Vip’, Stefano Macchi, costretto a mettere a dura prova la sua fedeltà nei confronti della fidanzata Anna Pettinelli. La tentatrice Cecilia Zagarrigo si mostra infatti molto abile nella seduzione. È estroversa, giocherellona e scherzosa e tenta in tutti i modi di attirare la sua attenzione. In una circostanza un gran feeling si è notato durante una lezione di doppiaggio, con entrambi ...

“Falò”. Temptation Island - per Anna Pettinelli e Nathalie Caldonazzo è l’ora della verità : Tempesta in arrivo a Temptation Island Vip. Sono 5 le coppie rimaste in gara e anche in questa puntata si preannunciano nuovi falò scoppiettanti. Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli hanno infatti chiesto un falò anticipato. Nathalie, in chiusura della seconda puntata, ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia ...

Uomini e Donne - Javier Martinez di Temptation Island corteggia Sara Tozzi : Dopo il successo raccolto nella scorsa edizione di Temptation Island, in cui ha fatto coppia fissa con Ilaria Teolis nel villaggio delle fidanzate dell'Is Morus Relais, Javier Martinez torna protagonista di Canale 5, nel parterre dei corteggiatori di Uomini e Donne. Il pallavolista, invitato in studio per lo spazio dedicato al reality estivo della rete, ha deciso di rimanere nel gruppo di corteggiatori della tronista Sara Tozzi dopo averne ...

Temptation Island Vip 2 – Terza puntata del 23 settembre 2019 – Due donne chiedono il falò di confronto anticipato. : Terza puntata, questa sera su Canale5 comincia la seconda edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Simona Ventura è tornata in Rai e al suo posto debutta alla conduzione Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2 | 23 settembre 2019 Nel corso della puntata ecco la richiesta del falò anticipato di Nathalie Caldonazzo: Andrea Ippoliti […] L'articolo Temptation Island Vip 2 – Terza puntata del 23 settembre 2019 – Due ...

Javier Martinez/ Da Temptation Island a Uomini e Donne : rifiuta Giulia per Sara... : Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island 2019, sbarca oggi nel parterre del trono classico di Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi.

Temptation Island Vip : ALEX BELLI e DELIA DURAN new entry da stasera! : Un altro nuovo ingresso caratterizzerà la terza puntata di Temptation Island 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Stasera sbarcherà infatti nel villaggio la coppia composta da ALEX BELLI e DELIA DURAN, entrambi attori. ALEX e DELIA: chi sono? Fidanzati da un po’ di tempo, ALEX e DELIA si sono conosciuti sul set della fiction Furore – Capitolo Secondo e da allora è scoppiato l’amore! BELLI è stato per ...