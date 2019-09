Italiano pestato e rapinato : stranieri incastrati dalle Telecamere di sorveglianza : Grazie alle immagini tratte da alcune videocamere di sorveglianza presenti nella zona della rapina, gli inquirenti hanno potuto incastrare i due responsabili: uno dei due, già noto alle forze dell'ordine, si trovava dietro alle sbarre per un reato simile Federico Garau ? Luoghi: Reggio Calabria

Omicidio Piacenza - in un video gli ultimi istanti di vita di Elisa Pomarelli. Le riprese delle Telecamere di sorveglianza : Gli ultimi attimi di vita di Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa a Piacenza, sarebbero in un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini il delitto si può intuire e la lite con il suo assassino è palese. Massimo Sebastiani ha discusso furiosamente con la ragazza – come si vede dal filmato realizzato nel giardino della sua casa. A quel punto le avrebbe messo le mani al collo. Da un’immagine della telecamera posta ...

Telecamere di sorveglianza : le migliori da comprare : In questa guida affronteremo una delle tematiche più importanti nel campo della Domotica, che applica l’informatica e l’elettronica alla nostra casa per vivere meglio ed in comodità, con attenzione ai consumi ed alla sicurezza. In leggi di più...

Yi Technologies “Ritorno a Scuola” : Telecamere IP per la sorveglianza in forte sconto : Yi Technologies è una delle aziende controllate da Xiaomi, uno dei brand più amati in Italia per i suoi prodotti caratterizzati dall’altissimo rapporto qualità/prezzo, e le telecamere IP in offerta che vi presentiamo oggi non fanno leggi di più...

Firenze. Attive 63 nuove Telecamere di videosorveglianza - oltre 800 in totale presenti in città : In città sono Attive 63 nuove telecamere di videosorveglianza, che portano a 818 il totale degli apparecchi presenti sul territorio

L'abito che inganna le Telecamere di sorveglianza : Le targhe sovraimpresse sul tessuto mettono in crisi i sistemi di sorveglianza. Advertarial Fashion è un'idea della designer Kate Rose

Gli abiti progettati per confondere le Telecamere di sorveglianza : Le telecamere che incontriamo nella nostra quotidianità - ad esempio nei parcheggi o in altri luoghi pubblici - hanno la capacità di leggere le targhe delle automobili con l'obiettivo di seguirne e tracciarne i movimenti. Per questo è nata un'intera linea di abbigliamento per combattere quest'invadenza dei governi nella nostra privacy. L'idea dall'hacker e designer di moda Kate Rose, presentata sabato alla ...

Trieste. Bollino di qualità per le scuole con Telecamere di videosorveglianza : CI sarà un Bollino di qualità per le scuole con telecamere di videosorveglianza. È la novità annunciata dall’assessore alle Autonomie

Telecamere videosorveglianza : quale comprare : Le Telecamere IP o Telecamere videosorveglianza – meglio conosciute come IP CAM – sono la nuova frontiera degli antifurti, soprattutto grazie all’installazione molto semplice e all’integrazione con gli smartphone permettono di visionare in modo facile e veloce l’interno della leggi di più...