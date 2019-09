Tale e Quale Show anticipazioni | Carlo Conti invita un nuovo giurato

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 23 settembre 2019)chiama un quarto giudice per la terza puntata di2019: chi è Andrà in onda venerdì 27 settembre in prima serata su Rai1 la terza puntata della nuova edizione di, cone la riconfermata giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ma non saranno solo questi tre artisti a valutare i concorrenti in gara nel prossimo appuntamento dellodedicato alle imitazioni: secondo quanto rivelato in anteprima oggi da TvBlog, nella terza puntata di2019farà sedere in giuria un quarto artista: trattasi di Max Giusti, che si unirà dunque ai tre giudici di sempre, per valutare le esilaranti imitazioni dei vip che venerdì 13 settembre hanno debuttato come concorrenti di questa nona edizione dello9, Max Giusti in giuria: ilprogetto con ...

taleequaleshow : Meritata la vittoria della prima puntata? Per vedere l'intera esibizione di @lidiaschillaci andate qui ??… - lnzpcr : Questo thread lo scrissi per il tennis ma, visto il pugno duro recente, lo stesso discorso vale tale e quale per la… - pierre_palais : @Robertogabelli3 @matteosalvinimi @rtl1025 Beh, come diceva lei quando serve serve, e il sarcasmo aiuta. L’invasion… -