Svizzera | morto il ghiacciaio Pizol | il funerale ad alta quota

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) IldelIldelIldelIldelIldelIldelIldelIldelErano almeno un centinaio le persone a undavvero insolito. Il compianto era un. Un gruppo di appassionati di alpinismo è salito a commemorare la morte del, uno dei ghiacciai alpini più studiati al mondo, unche non esiste più a causa degli effetti del cambiamento climatico. https://twitter.com/greenpeace ch/status/1175815412564598786 Il fuè nel Cantone di Sangallo nella zona dei Grigioni. Il monteè parte di un gruppo che incorona il lago d’di Wildsee vicino al confine con l’Austria e il Lichtenstein. Ha perso l’85% della sua superficie tra il 1850 e il 2010 e la diminuzione è andata avanti, tanto ...

