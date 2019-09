Surf | Freshwater Pro 2019 | vittorie per Gabriel Medina e per Lakey Peterson Il

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) E’ andata in archivio l’ottava tappa maschile e settima femminile del circuito professionistico della WorldLeague. Un appuntamento speciale che l’anno scorso aveva sancito l’inizio di un nuovo percorso, essendo stato il primo della WSL ad essere stato disputato sull’onda artificiale di Kelly Slater dopo quello di Allentown nel 1985. A Lemoore (California), sede delPro, il brasilianoe l’americanasi sono imposti. Il sudamericano, vincitore l’anno scorso in questo contest, si è ripetuto, interpretando alla perfezione le condizioni e mettendo sulla tavola tanta tecnica. Un evento, c’è da dire, che ha fatto discutere nell’ambiente: da un lato, gareggiare in queste condizioni “artificiali” ha permesso lo sviluppo del programma senza ritardi, valorizzando la prestazione ...

4surfmag : Congratulazioni Lakey Peterson e Gabriel Medina! Un'onda 'noiosamente' perfetta in cui prevale in modo netto la pre… -