Superbike | GP Francia 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) Nel prossimo weekend (27-29 settembre) torna il Mondialediper il terzultimo round di quest’annata. Sul circuito di Magny-Cours () le derivate di serie sono pronte a regalare spettacolo. Si tratta dell’ultimo fine settimana europeo prima degli appuntamenti in Argentina (11-13 ottobre) e in Qatar (24-26). Le sorti del campionato sono ormai segnate e Jonathan Rea si avvia a vincere il suo quinto titolo iridato consecutivo, protagonista di una risalita incredibile dopo un inizio complicato. Il nord-irlandese della Kawasaki, vantando 91 punti di vantaggio sullo spagnolo Alvaro Bautista è prossimo a tagliare il traguardo più prestigioso. Per festeggiare in anticipo dovrebbe guadagnare 34 punti sull’iberico, portandosi a +125 punti. Non impossibile anche per via della scarsa conoscenza di Bautista del tracciato francese su cui non ha mai corso. Il ...

