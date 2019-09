Superbike | Alvaro Bautista come… Jorge Lorenzo | lo spagnolo lascia la Ducati per la Honda

Superbike - UFFICIALE : Alvaro Bautista correrà in Honda nel 2020 : “Siamo molto felici di dare il benvenuto ad Alvaro Bautista nel nostro progetto WSBK per il prossimo anno. Il suo arrivo in Honda sottolinea il nostro forte impegno a competere a pieno regime in ogni categoria di sport motoristici, lottando per raggiungere i migliori risultati sportivi e cercando le migliori innovazioni tecnologiche, per offrire ai nostri tifosi e partners divertimento, gioia e prodotti eccellenti. Alvaro è un pilota molto ...

Superbike - Mondiale 2019 : Jonathan Rea è pronto a festeggiare - Alvaro Bautista reagisce : Ormai manca solo la matematica. Jonathan Rea sarà il campione del mondo 2019 del Mondiale Superbike. Dov’è la notizia direte voi? Effettivamente il nord-irlandese è pronto a festeggiare il suo quinto titolo consecutivo nel campionato riservato alle moto derivate di serie, ma in questa annata questo alloro assume un valore decisamente particolare. Questo successo, probabilmente, entrerà nella bacheca del portacolori della Kawasaki come il ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria dopo il GP Portogallo 2019. Alvaro Bautista torna a vincere ma Rea è vicino al titolo : dopo nove gare di digiuno, Alvaro Bautista è tornato a vincere imponendosi in gara-2 del Gran Premio del Portogallo 2019 al termine di un bellissimo duello con Jonathan Rea. Il nord irlandese della Kawasaki, nonostante il secondo posto della seconda manche, si è avvicinato notevolmente al quinto titolo iridato consecutivo grazie ai due successi raccolti in gara-1 e in Superpole Race a Portimao. Jonathan Rea vanta 91 punti di vantaggio in ...

Superbike - GP Portogallo 2019 : ultima parte di Mondiale da separati in casa per Alvaro Bautista e la Ducati : E dopo una lunga pausa estiva il Mondiale 2019 di Superbike torna bussare alla porta degli appassionati. Ci si era lasciati sotto il sole della California. Laguna Seca era stata il luogo del trionfo del quattro volte iridato Jonathan Rea e dell’addio ai sogni di gloria, salvo clamorosi stravolgimenti, dello spagnolo Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati ha raccolto cadute e zero punti sul tracciato degli States, al contrario di un ...

Superbike - Alvaro Bautista saluta la Ducati e passa alla Honda : Scott Redding sarà il suo sostituto : Paolo Ciabatti ha reso noto l’addio di Bautista al termine di questa stagione, al suo posto arriverà Redding L’avventura di Alvaro Bautista nel team Ducati di Superbike terminerà alla fine di questa stagione, quando lo spagnolo passerà ufficialmente alla Honda. Al suo posto il team di Borgo Panigale ripiegherà su Scott Redding, che affiancherà Chaz Davies in vista del prossimo Mondiale di Superbike. A rivelarlo è stato Paolo ...

Superbike - Alvaro Bautista sposa il progetto Honda! Lascia la Ducati - biennale con HRC per vincere. Redding in Ducati : Alvaro Bautista rimarrà in Superbike anche per la prossima stagione e lo farà con la Honda HRC. Questa è la notizia del giorno rilanciata da Sky Sport, lo spagnolo non abbandonerà il Mondiale riservato alle derivate di serie ma lascerà la Ducati e abbraccerà il nuovo progetto della scuderia giapponese che vuole essere competitiva anche in questo campionato. Bautista è rimasto a lungo leader della classifica generale del Mondiale Superbike grazie ...

Superbike - Mondiale 2020 : Scott Redding sostituirà Alvaro Bautista sulla Ducati la prossima stagione : Il 2020 riporterà il britannico Scott Redding tra i grandi del Motociclismo dopo che il team Aruba di Ducati ha ufficializzato oggi l’accordo per un suo passaggio nel Mondiale Superbike nella prossima stagione su quello scomodo sedile che lascerò vacante lo spagnolo Alvaro Bautista. Redding milita attualmente nella British Superbike dove si sta comportando molto bene nonostante la pochissima esperienza dei tracciati sui quali si corre il ...