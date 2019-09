Su Marte ci sono strani impulsi magnetici

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) (foto: NASA/JPL-Caltech) Intorno a mezzanotte, susuccedono cose molto strane. A riferirlo è il lander della Nasa Insight, secondo cui il campo magnetico del pianeta rosso, di notte, inizierebbe a pulsare in modi mai visti fino ad ora. I dati preliminari, infatti, presentati durante una conferenza dell’European Planetary Science Congress e dell’American Astronomical Society, suggeriscono che suavvengonofenomeninotturni. Ma la causa è ancora sconosciuta. Da quando è atterrato lo scorso novembre, Insight, il primo robot geofisico della Nasa, sta registrando terremoti, misurando la temperatura superficiale e svolgendo molte altre analisi per aiutare gli scienziati a capire meglio l’evoluzione e la composizione di. “Stiamo ottenendo una panoramica della storia magnetica diin un modo che non avevamo mai avuto prima”, spiega al National ...

