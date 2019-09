Stagione Autunnale al via con piogge e temporali | le Previsioni Meteo dell’Aeronautica

Allerta Meteo Estofex - primo giorno della Stagione Autunnale con forte maltempo sull’Italia : attenzione a nubifragi - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...